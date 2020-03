EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen. Arkivfoto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix More

EU skal lovfeste mål om klimanøytralitet

EU-kommisjonens forslag til ny klimalov lovfester målet om en klimanøytral union innen 2050, men har allerede fått kritikk.

Publisert Published on 04.03.2020 13:55

– Nå står det skrevet i stein hva som er målet for 2050. Det er ikke veldig langt unna; mine barn kommer da til å være litt yngre enn jeg er nå, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til mediene da loven formelt ble presentert.

– Klimaet er en del av naturen som gir oss liv, og vitenskapen forteller os at denne naturen er alvorlig truet. Klimaloven er en del av EUs bidrag til klimahandling, fortsatte hun.

Loven skal stake ut kursen for all EU-politikk og skape forutsigbarhet for myndigheter, bedrifter og borgere, skriver kommisjonen i en pressemelding onsdag.

– Den skal lede oss på veien når vi bygger en bærekraftig vekstmodell, som von der Leyen uttrykte det.

Miljøorganisasjoner har kritisert forslaget for å ikke skjerpe utslippsmålene for 2030. «Forslaget peker mot et tapt tiår», sier Greenpeace og sier utslippskutt de kommende ti årene er avgjørende.

Det er allerede lagt inn at loven skal revideres med tanke på et nytt mål for 2030 når det er gjennomført en grundig konsekvensutredning, noe som er ventet å skje til høsten.

– Vi skal gå i front, og jeg er sikker på at vi vil inspirere mange partnerne på vei mot klimatoppmøtet i november, sier EU-toppen.