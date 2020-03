Jon André Løkke i Nel. Foto: Tore Meek / NTB scanpix More

Nel og Kværner inngår hydrogensamarbeid

De to selskapene har inngått en strategisk samarbeidsavtale og skal samarbeide om grønne hydrogenprosjekter.

Publisert Published on 04.03.2020 09:03

Hydrogenselskapet Nel og industriselskapet Kværner har inngått en samarbeidsavtale hvor de skal samarbeide om å utvikle større produksjonsenheter for hydrogen.

I en melding fra selskapene onsdag morgen, skriver Nel og Kværner at de har identifisert en rekke prosjekter de skal samarbeide om i tiden fremover.

Arbeidet er allerede i gang med å utvikle en standardisert 20 megawatt H2 produksjonsmodul.

I tillegg skal det utvikles standardisert design for store produksjonsmoduler på over 100 megawatt for å imøtekomme den forventede etterspørselen etter større anlegg.

– Vi er glade for å inngå denne samarbeidsavtalen med Kværner, som har lang erfaring fra store prosjekter over hele verden. Når vi nå ser prosjekter vokse i størrelse og kompleksitet, er det viktig å ha en sterk samarbeidspartner som Kværner, både for standardisering av storskala grønne hydrogenproduksjons-anlegg, og også å bygge dem, sier konsernsjef i Nel, Jon André Løkke.

Karl Petter Løken, konsernsjef i Kværner. Foto: Adrian B. Søgnen

– Dette er et langsiktig samarbeid, og Kværner ser frem til å jobbe med en partner som Nel. Målet er å styrke vår konkurransekraft ytterligere gjennom å dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring, og sikre de mest effektive og forutsigbare prosjektleveransene for kundene våre, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

I september presenterte Kværner hvordan de ser for seg å nå sin planlagte vekst, gjennom å fokusere på nye markedsområder. Et av de nye områdene Kværner forventer sterk vekst i er markedsområdet Renewables, som ble etablert for å gjennomføre prosjekter innen offshore vindkraft og annen fornybar virksomhet.

Den nye avtalen med Nel er i tråd med denne strategien, skriver selskapet.

De kommende årene forventes det at Renewables-segmentet gradvis vil bidra med en tredjedel av Kværners samlede inntekter.