Equinor med milliardfest i britisk havvind

Etter ett år med drift av havvindanlegget Dudgeon ved østkysten av England, tok Equinor og de andre eierne ut nesten sju milliarder kroner i utbytte. Det er mer enn selskapet er verdt.

I desember 2018 skjer det ting i finansmiljøene i London. I litt over ett år har Dudgeon-vindmøllene til Equinor rundt 30 kilometer utenfor Norfolk-kysten – en kjøretur på nesten tre timer mot nordøst fra London – snurret rundt.

De 67 turbinene har produsert nok strøm for rundt 410.000 britiske hjem.

Nå skal ny finansiering på plass. I overkant av 14 milliarder kroner hentes inn. Interessen for å låne ut penger til vindanlegget er stor. Flere får nei, framgår det av en melding fra Dudgeon Offshore Wind Farm. Det påpekes også at anlegget produserer effektivt og robust.

Meldingen sier ingenting om at refinansieringen av vindanlegget gjør at Equinor og de to andre eierne henter ut flere milliarder kroner i utbytte fra Dudgeon-selskapet.

Utbyttet er to og en halv gang større enn inntektene for 2018 – og større enn den bokførte verdien av anlegget.

Selv har Equinor så langt ikke rapportert noen tall fra sin fornybarsatsing. Men Aftenbladet har funnet regnskapene for vindkraftanleggene selskapene driver i Storbritannia.

Og de viser at britisk vindkraft er god butikk.

Dudgeon er eid av selskap fra Norge, Kina og Abu Dhabi. 69 prosent av inntektene var britiske subsidier. Foto: Equinor

Tidlig julegave

Opprinnelig var vindsatsingen Dudgeon utenfor østkysten av England et helnorsk prosjekt med Statkraft og Equinor som eiere. Høsten 2014 kjøpte Masdar – statseid selskap fra emiratet Abu Dhabi – seg inn i prosjektet. Litt over tre år senere fulgte det statseide kinesiske selskapet CRC etter og kjøpte Statskrafts andel på 30 prosent.

Da, i desember 2017, var produksjonen på Dudgeon i gang.

Og ett år senere kunne de tre eierne – statskontrollerte selskap fra Norge, Abu Dhabi og Kina – se tilbake på et «veldig suksessfullt» første fulle år med produksjon, selv om både produksjonen, inntektene og overskuddet endte noen prosent etter budsjett.

Åtte dager etter at Dudgeon Offshore Wind Farm har opplyst om ny finansiering og milliardlån, er det klart for utbyttefest i selskapet.

20. desember 2018 betaler selskapet ut 630 millioner pund til de tre eierne Equinor, Madar og CRC.

Dudgeon Offshore Wind Farm ligger utenfor østkysten av England. 67 turbiner produserer strøm til rundt 410.000 hjem. Foto: Darren Staples / Reuters

Mer enn bokført verdi

Inntektene for året – det første fulle driftsåret ved vindanlegget til havs – var på 249 millioner pund. Overskuddet endte på 98 millioner pund – i overkant av én milliard kroner med daværende valutakurs.

Likevel utbetales nesten sju ganger så mye – 6,8 milliarder kroner – totalt i utbytte til eierne. Equinor får med sin eierandel på 35 prosent 220,5 millioner dollar, tilsvarende 2,4 milliarder kroner i desember 2018.

Totalutbyttet er mer enn den bokførte verdien av selskapet – altså hvor mye alle de 67 vindturbinene og resten av anlegget regnskapsmessig er verdt.

Resultatet av utbetalingen er at selskapet har tømt egenkapitalen – «balanseregnskapet viser netto gjeld», skriver eierne i årsrapporten.

Da anlegget åpnet i november 2017, ble prislappen oppgitt til 12,7 milliarder kroner. Investeringen ble altså halvveis tilbakebetalt etter ett år i drift.

Til tross for røde tall i balanseregnskapet – netto gjeld på rundt 4 milliarder pund – mener Dudgeon at de skal klare å betale for driften i tiden som kommer. Direktørene mener at selskapets reelle verdi er langt høyere enn den bokførte verdien – og at ressursene er tilstrekkelig for at driften skal fortsette i «overskuelig framtid».

Subsidiert vind

Et sentralt punkt for Dudgeon er at selskapet får en garantert pris for strømmen som produseres ute i havet. Storbritannia har en omfattende satsing på fornybar energi – og å få ned kostnadene på utbygging av offshore vind. Gjennom utlysningsrunder byr selskap på leveringskontrakter – såkalt Contracts for Difference. Laveste anbud vinner.

Strømprodusentene får så en garantert strømpris i 15 år. Ligger markedsprisen under, får selskapene betalt kompensert tilsvarende forskjellen. Og hvis markedsprisen er over garantiprisen, må selskapene betale inn det overskytende.

I 2018 var det stort avvik mellom markedsprisen og garantiprisen. Av inntekter på 249 millioner pund, fikk Dudgeon betalt 171 millioner pund fra myndighetene gjennom garantiordningen. 69 prosent av inntektene til vindparken var altså offentlige subsidier, finansiert av britiske skattebetalere.

