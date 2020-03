På neset bak er det sett av hundre mål til mottaksanlegget for CO₂-handteringa i Kollsnes Næringspark. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN More

Midler til karbonfangst og -lagring fremskyndes

I den siste krisepakken er det satt av midler til å fremskynde prosjekter innen karbonfangst og -lagring.

Publisert Published on 31.03.2020 09:23

I Politisk kvarter tirsdag morgen fortalte politikere om hva representanter på Stortinget har blitt enige om å fremme i en ny krisepakke.

Det settes av midler til en rekke prosjekter for å holde live i norsk næringsliv. Blant disse er midler til oppstart av CCS (Karbonfangst og -lagring).

Dette melder NRK.

Olje- og energiministeren meldte tidligere i mars at de jobbet for å opprettholde aktiviteten i en rekke energi-prosjekter, deriblant CCS.

Hvor mye, og til hvilke prosjekter, er enda ikke kjent, men ytterligere informasjon kommer tirsdag.

En av de største prosjektene for karbonfangst og -lagring, «Northern Lights», er eid av Equinor, Shell og Total. Equinor stiger tirsdag 4,8 prosent på Oslo Børs. «Northern Lights» skal sende store mengder karbondioksid fra Europa og ned i norsk sokkel, mye gjennom mottaksanlegget på Kollsnes Næringspark (på bildet).

– Dette er et kjempeviktig klima- og industriprosjekt. Det er viktig nå at vi klarer å få i gang prosjekter innen karbonfangst og -lagring, både for å bidra til å løse den krisen vi står i nå, og klimakrisen som vi også må løse, Audun Lysbakken (SV) på politisk kvarter tirsdag morgen.

Saken oppdateres!