Sustainable Energy ble nylig valgt ut som testsenter for en ny type flytende vindturbiner. Illustrasjonsfoto: Fredrik Refvem

Fornybar-senter på Stord får 45 millioner kroner

Sustainable Energy er blant mottakerne som får støtte fra regjeringen for å hjelpe norske bedrifter å utvikle nye, bærekraftige produkter.

Marianne Borchgrevink-Brækhus

NTB

Publisert Published on 17.02.2020 11:14

Mandag presenterte Nærings- og fiskeridepartementet hvem som får støtte gjennom «katapult-ordningen».

Ordningen bidrar med økonomisk støtte til nasjonale testsentre over hele landet som skal hjelpe norske bedrifter å utvikle nye produkter.

På den måten skal «katapult-sentrene» legge til rette for nyskapende og konkurransedyktige næringer i Norge.

Totalt er det fem testsentre som til sammen får tildelt 130 millioner kroner.

Flytende vindturbiner

Sustainable Energy på Stord er et av sentrene som nå får 45 millioner kroner. Senteret tester fornybare energisystemer, og ble nylig valgt ut som testsenter for et større prosjekt med en ny type flytende vindturbiner i samarbeid med blant andre Shell.

De nye vindturbinene er ventet å bli vesentlig billigere enn eksisterende løsninger, både på grunn av konstruksjonen, materialvalgene og enklere produksjons-, monterings- og installasjonsprosesser, ifølge testsenteret.

Også testingen av brenselcellene til Eidesvik-skipet «Viking Energy», som skal bli verdens første utslippsfrie offshorefartøy, skal utføres ved senteret på Stord.

I Bergen er Ocean Innovation tildelt støtte på 32 millioner kroner. Her tilbys blant annet utstyr til testing innen fiskebiologi og vannkvalitet.

De tre resterende sentrene får 53 millioner kroner til sammen. Disse er lokalisert i Grimstad, Raufoss og Ålesund og tilbyr kompetanse henholdsvis innen materialutvikling, produksjonsteknologi og digitale verktøy.

– Vi gir 130 millioner kroner til katapult-sentrene for at de kan teste ut ny kunnskap og teknologi, som gjør at norske bedrifter kan lykkes i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø.

Katapult-ordningen blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og håndteres av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.