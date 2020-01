Josep Borrell sier innsatsen mot klimaendringer vil være forgjeves dersom det aspektet ikke tas inn i handelsavtaler. Arkivfoto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

EU setter klima i sentrum i utenrikspolitikken

EU vil oppmuntre og støtte andre land i kampen mot klimaendringene. Unionen vil gjøre klima til en sentral del av utenrikspolitikken og handelsavtaler.

NTB

Publisert Published on 21.01.2020 07:17

Satsing på klimadiplomati var ett av temaene for EUs utenriksministermøte mandag. Ministrene minnet om at klimaendringene er en eksistensiell trussel mot menneskeheten og det biologiske og er enige om at klimakampen må være sentralt i unionens utenrikspolitikk.

– Vi kan gjøre mye hjemme, men det vil ikke være nok. EU står bare for 9 prosent av verdens utslipp, så selv om vi kunne stanse alt over natten, ville 91 prosent av utslippene i verden fortsatt være der, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell etter møtet.

– Derfor må klima inn i alt EU foretar seg på verdensscenen, og det må begynne med handelsavtaler. Noe annet vil være meningsløst. Innsatsen vil være forgjeves hvis vi ikke inkluderer dette i handelsavtaler, legger han til.

EU har som mål å bli klimanøytralt innen 2050 og vil oppmuntre og støtte andre land som vil trappe opp innsatsen mot klimaendringene.