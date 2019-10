Det skriver lokalavisa Porten.no. Årsaken er et strømbrudd selskapet hadde for en uke siden, som gjorde at flere av smelteovnene ble overopphetet. Ovnene brukes til å smelte silisium, til bruk i solcellepanel.

Selskapet har hentet over to eksperter fra produsenten i USA, som jobber sammen med selskapet for å løse problemet.

Håpet er å kare å løse problemet før permitteringene kan tre i kraft, som skjer om to uker, sier fabrikkleder Steinar Talle til Sysla.

– Vi jobber døgnet rundt med å løse problemet. Vi kommer til å gjøre løpende vurderinger fremover, sier Talle til Sysla.