Før helgen tar helt overhånd kan du få med deg et utvalg av de viktigste sakene denne uken:

1. Gasseksplosjon på Heimdal-plattformen

To personer er sent til sykehus etter en eksplosjon på den Equinor-drevne Heimdal-plattformen torsdag.

Tilstanden for den ene personen, som er sendt til Haukeland universitetssykehus, skal være alvorlig men ikke livstruende. Den andre er fraktet til Stavanger universitetssykehus. Equinor opplyser at ulykken skjedde som følge av at en flyttbar gassflaske eksploderte.

2. Milliardsmell for flere rederier

Det kriserammede offshorerederiet Solstad la torsdag frem et underskudd på en drøy milliard kroner for tredje kvartal i år. Selskapet måtte skrive ned verdien på ni skip med tilsammen 250 millioner kroner, og har nå en negativ egenkapital på 2,66 milliarder kroner.

Solstad, som er Norges største offshore-rederi, har i lengre tid vært i dyp krise. Om lag en tredjedel av selskapets forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip har i høst ligget i opplag uten arbeid, og fortsatt ligger 53 av 136 skip i opplag, ifølge kvartalsrapporten. Selskapet er i samtaler med kreditorene, og en løsning ventes å innebære en omfattende restrukturering av selskapet.

Også DOF rapportere kvartalstall denne uken. Selv om rederiet er en god del mindre enn Solstad kunne DOF melde om et underskudd på hele 2,1 milliarder kroner. DOF er også i gjeldsforhandlinger, og måtte skrive ned verdien på skipene sine med 733 millioner kroner på grunn av usikkerheten rundt forhandlingene.

Konsensjef Mons Aase sier til Sysla at han opplever de fleste partene i forhandlingene som støttende, og sier han har tro på en løsning innen nyttår.

3. Kansellering av kystruteskip

Apropos selskaper i krise; denne uken ble det klart at det konkurstruede spanske verftet Barreras kansellerer en bestilling på to skip til Havila, nevnelig «Havila Pollux» og «Havila Polaris», som skulle settes inn på ruten mellom Bergen og Kirkenes fra 1. januar 2021.

Det amerikansk selskapet Ritz-Carlton, som også har bestilling på et skip fra samme verft, har tatt over kontrollen verftet, og vil prioritere byggingen av sitt eget skip først. Havila, som risikerer dagbøter dersom skipene ikke er i drift fra avtalt tid, har nå begynt å se seg om etter andre alternativer. Blant andre kan norske Fosen og Kleven verft være aktuelle.

5. Oppsigelser hos Vard

Også norske verft sliter. Torsdag ble det kjent at 60 av de 80 ansatte ved Vard Aurka mister jobben, etter en oppsigelsestid på tre måneder. Også de siste 20 ansatte må gå av til nyttår, etter den siste fiskebåten blir levert i desember, ettersom ordrebøkene da er tomme.

Samme dag ble det kjent at 40 ansatte i Fjord1 blir omplassert fra nyttår. Bakgrunnen er at fergeselskapet har vunnet nye anbud hvor det legges opp til lavere bemanning, som følge av at det innføres Autopass.

6. Træna-boring ga ikke resultat

Den toppmoderne oljeriggen West Hercules gjorde et lite oljefunn for Wintershall DEA ved Trænarevet på Helgeland denne uken. Funnet ble beregnet til en million standard kubikkmeter olje, tilsvarende 6,29 millioner fat, men vurdert til ikke å være drivverdig.

Det hadde på forhånd vært stor oppmerksomhet knyttet til borekampanjen, som foregikk nær sårbare områder på grensen til de vernede områdene ved Lofoten, og miljøorganisasjoner som Bellona har kjempet mot med nebb og klør.

7. Havvind-podcast!

Sysla-redaksjonen sover aldri, og har denne uken levert en flunkende ny podkast som går i dybden på havvind-utviklingen.

Kostnadene er raskt på vei ned, og interessen er høy, men dersom Norge skal henge med på det som kan bli et nytt industrieventyr må det snarest tas grep fra myndighetenes side, mener Aftenbladet-kommentator Hilde Øvrebekk.

Denne uken kunngjorde for øvrig Equinor at de ser på muligheter for havvind-utbygging i Irland, og at de vil dele dataene sine fra Hywind Scotland for å fremme innovasjon og på sikt senke kostnadene ytterligere.

