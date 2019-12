Samtidig er Frp-nestleder Terje Søviknes tilbake i statsminister Erna Solbergs (H) regjering. Han overtar Listhaugs jobb som eldre- og folkehelseminister, mens Kjell-Børge Freiberg (Frp) er ferdig som olje- og energiminister.

Både Solberg og Listhaug ble straks utfordret på den omstridte Frp-toppens tidligere uttalelser om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte.

– De som lyttet til valgkampen i år, har hørt at hun var klar og tydelig på at hun mener klimaendringer er menneskeskapte. Hun har også hele tida stilt seg bak regjeringens politikk på disse områdene, sier Solberg.

– Også menneskeskapt

Listhaug brukte under nøkkeloverrekkelsen i departementet mye tid på å skryte av de anslagsvis 170.000 menneskene som jobber i olje- og gassnæringen i Norge. Frp-nestlederen ble hardt presset på tidligere uttalelser om klimaendringene.

– Jeg har stått bak regjeringens politikk hele veien, helt siden 2013, sier Listhaug.

– Jeg mener at vi skal ta dette på største alvor, ha et føre var-prinsipp og sørge for at vi gjør verden grønnere med den fantastiske teknologiutviklingen som finner sted i Norge.

Frp-toppen fremholdt videre at hun vil utvikle oljenæringen videre, og at norsk gass bidrar til et grønt skifte i Europa. På gjentatte direkte spørsmål om hun mener klimaendringene er menneskeskapte, svarte hun:

– Jeg mener at de også er menneskeskapte.

– Tilføre realisme

En test på Listhaugs evne og vilje til å inngå kompromisser i oljepolitikken vil komme allerede til våren. Da skal regjeringen bestemme hvor den såkalte iskanten i Barentshavet går. Saken avgjør i praksis hvor langt nord det vil være lov å lete etter olje – og den splitter regjeringen.

Mens Venstre ønsker å flytte iskanten sørover – og dermed verne store områder – ønsker Frp en «dynamisk» iskant – at grensen settes der iskanten til enhver tid går.

Solberg unngikk å kommentere iskantstriden direkte, men håper Listhaug vil være i stand til å løfte debatten om hvor viktig olje- og gassnæringen er for norsk økonomi og norsk velferd.

– Alle de temaene som også må løftes i de debattene, er viktige for å få kanskje litt mer realisme inn i avveiningen av olje og gass og andre utslipp, sier Solberg til NTB.

Utfordret

I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Internt i Frp er det en oppfatning av at Freiberg ikke klarte å løfte oljenæringens profil og betydning for Norge, noe håpet er at Listhaug skal kunne bidra til.

Listhaug er kjent for sin ofte uforsonlige tone i asyl- og innvandringspolitikken. I fjor måtte hun gå av som justisminister etter å ha anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Samtidig satt Listhaug ved forhandlingsbordet både da Venstre i fjor og KrF i år gikk inn i regjeringen, noe som krevde betydelig kompromissvilje også fra Frp.

Bakteppet for regjeringsendringene er vedvarende svak oppslutning om de fire partiene, som samlet sett gjorde et elendig lokalvalg i høst. Frp håper nå Listhaug skal finpusse partiets profil i oljepolitikken og tiltrekke seg velgere som har begynt å tvile på Høyre og Ap på dette området.