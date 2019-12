1. Styremedlemmer gikk etter Fjord1-oppkjøp

Denne uken har det stormet rundt styret i fergerederiet Fjord1 etter at hovedaksjonær Per Sævik kjøpte opp Havilas eierandel i Fjord1 fra 51 til 70 prosent, uten å informere de andre aksjonærene. Onsdag morgen trakk selskapets nest største aksjonær Frederik Wilhelm Mohn seg fra styret med umiddelbar virkning som en reaksjon på oppkjøpet. Dagen etter forlot også Brita Eilertsen styret.

I forbindelse med oppkjøpet åpnet Havila opp for å slå sammen Fjord1 med Havila Kystruten for å utvikle fergeselskapet til et integrert transport- og reiselivsselskap.

Til Sysla kunne imidlertid Per Sævik fortelle at det ikke er sikkert oppkjøpet ender med en sammenslåing likevel, og mener han ikke har gjort noe galt i forbindelse med oppkjøpet. Konsernsjef i Fjord1, Dagfinn Neteland mener på sin side at oppkjøpet gir mange positive muligheter, og ser på det som en anerkjennelse.

2. Rederiene skriker etter ungdommer

I den ferske episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av kan du høre at rederiene nå har et stort behov for ny kompetanse og lærlinger. I 2015 manglet det 500 opplæringsplasser til sjøs for ungdom som ønsket å satse på en maritim karriere, men til neste år regner næringen med å mangle om lag 100 lærlinger. Vi har snakket med Erling Lodden som er ansvarlig for rekruttering i Bømlo-rederiet Eidesvik og Eva Storeide i Odfjell SE som rekrutterer til tanksegmentet.

3. Dropper oljeterminal i Finnmark

Fredag kom nyheten om at Equinor dropper planene om en oljeterminal i Veidnes i Finnmark fordi det blir for dyrt. Det vil være mer lønnsomt å sende oljen fra feltene og rett til markedet, ifølge oljegiganten. Ordfører Jan Olsen i Nordkapp mener de er blitt lurt og vil nå ha kompensasjon.

4. EU-lederne enige om ny klimaplan

De siste to ukene har statsledere og EU-topper sittet i klimaforhandlinger i Madrid for å få på plass de siste brikkene i Paris-avtalen. Et av målene var at alle medlemslandene skulle forplikte seg til klimanøytralitet innen 2050. Det gikk alle landene med på, utenom Polen som vil nå klimamålene i «eget tempo». Én million ladestasjoner for elbiler innen 2025, nye utslippskrav, skogplanting, utvidelse av kvotesystemet, satsing på havvind og et gigantfond for rettferdig omstilling er bare noen av punktene som skal sikre et utslippsnøytralt EU innen 2050.

5. Milliardplan for landstrøm til Nordsjøen

Denne uken har vi også skrevet om BKK og Capeomega som vil bygge nett av kraftkabler for inntil 26 milliarder kroner for å forsyne oljefelt med landstrøm. Sammen har de etablert et fellesselskap, Serene Onshore, som fredag leverer en forhåndsmelding på en søknad om konsesjon for kraftforsyning.

Den foreslåtte løsningen består av en kabel med stor kapasitet som skal levere kraft fra Samnanger til et knutepunkt i den nordlige delen av Nordsjøen. Herfra skal det trekkes kabler til olje- og gassinstallasjonene. Kostnadene er beregnet til 11 milliarder i første fase, og henholdsvis 7 og 8 milliarder i andre og tredje fase.

6. Venter fall i oljeinvesteringer

Neste år ligger an til å bli et toppår på norsk sokkel. Etter 2020 vil imidlertid pilene peke nedover, ifølge Norsk olje og gass. Bransjeorganisasjonen la torsdag fram nye prognoser som viser at oljeinvesteringene etter 2020 ventes å falle «markant». Bakteppet er manko på store nye utbygginger på norsk sokkel.

Også Kværner venter resultatbrems fremover. Selskapet opprettholder ambisjonen om å nå en årlig omsetning på over 10 milliarder kroner innen 2023, men forventer først et kraftig inntektsfall på tre milliarder kroner til neste år som følge av etterdønninger av oljekrisen.

