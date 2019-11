Utvalget slår fast at naturgitte fortrinn og reguleringer har gitt opphav til en betydelig grunnrente i havbruksnæringen, og at fellesskapet bør få en andel av denne.

Havbruksskatteutvalget ble oppnevnt i september fjor og er ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe. Utvalget har vurdert hvordan et skattesystem for havbruk bør utformes.

Flertallet i utvalget foreslår at grunnrente i havbruksnæringen bør hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt, etter inspirasjon fra petroleums- og kraftsektoren.

Mindretallet mener på sin side at det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen, og at dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres.

Utvalget er enige om at en auksjoner bør brukes ved tildeling av alle nye tillatelser, og at man bør gå bort fra at deler av veksten tildeles til fastpris.

Mandag klokken 10.00 legger utvalget fram sin innstilling til finansminister Siv Jensen (Frp).

Ikke enstemmig konklusjon

– Dersom utvalget foreslår å innføre en statlig grunnrenteskatt, og svekke eller avvikle Havbruksfondet, så vil det være et brudd med norsk industripolitikk og distriktspolitikk, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til Fiskeribladet.

I dag er det bare olje- og vannkraftnæringen som betaler skatt på det økonomene kaller grunnrente, det vil si de ekstra inntektene selskapene har ved å utnytte en naturressurs.

Debatten dreier seg om hvorvidt fiskeoppdrettere også skal betale denne grunnrenten, populært kalt lakseskatt. Både Venstre og Høyres landsmøter sier nei til den såkalte lakseskatten. Også Frp er kritiske.

Utvalget skal ikke ha vært enstemmig i konklusjonen, men Ulltveit-Moe har ikke ønsket å kommentere utvalgets konklusjon før mandag.

«Distriktsfiendtlig»

I dag er det 174 havbruksselskap i Norge. De aller fleste er små og mellomstore havbruksselskap med lokalt eierskap som er organisert i Sjømatbedriftene og Sjømat Norge.

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene peker på at grunnrente blir en særskatt for oppdrettsnæringen.

– Distrikter blir hardt rammet. Det er rett og slett distriktsfiendtlig politikk og en effektiv politikk for å sage av grenen man sitter på, sier Eriksson.

Grunnrenteskatt på havbruk kan bli innført neste år.

