Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet har over 10.000 tonn oppdrettslaks dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Sør-Troms. Oppdrettsfisken har en verdi på over 620 millioner kroner.

Havforskningsinstituttet frykter nå at dødsalgene sprer seg videre vestover til store anlegg i Raftsundet, og til Molla og Skrova i Svolvær.

– Denne oppblomstringen har allerede kommet seg ut av Ofotfjorden, og beveger seg i ytre deler av fjorden og mot Rinnøy. Det er områder med betydelig aktivitet, sier havforsker og algeekspert Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet til NTB.

– Umulig å hindre spredning

Han sier at Fiskeridirektoratet har fått tilgang til kystvaktskipet Heimdal, som er utstyrt med et mobilt laboratorium. Skipet er på vei fra Bodø til det aktuelle området for å prøve å finne ut nøyaktig hvor algene befinner seg.

– Dette er omfattende død. Aktører som forsøker å minimalisere tapet, flytter nå fisk, reduserer foringen eller nødslakter, sier Naustvoll.

– Det er helt umulig for mennesker å hindre spredning, algen dundrer videre i sitt eget tempo. Det som kan stoppe algeoppblomstringen er storm eller kraftig vind, eller at algen av seg selv bruker opp det den lever av, fortsetter han.

Nesvik: – Alvorlig

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) sier til E24 at han følger den alvorlige situasjonen tett, og sier at han vil invitere oppdrettsbransjen til et møte så snart situasjonen er over.

– Dette er en svært alvorlig situasjon. Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sier han til nettavisen.

Algen, som heter Chrysochromulina leadbeaterii, er en vanlig alge langs norskekysten, men kan noen år ved en viss type miljøbetingelser får den denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk. Det har skjedd flere ganger tidligere, som i 1991.

Kunnskap fra oppblomstringen i 1991 er at kraftig tilførsel av ferskvann etterfulgt av rolig vær med solskinn ser ut til å kunne stimulere til en slik algeoppblomstring.