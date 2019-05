Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at i overkant av 10.000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms.

Oppblomstringer er heller ikke over, skriver direktoratet i en melding tirsdag ettermiddag.

Med en pris på 62 kroner kilo vil det si at laks for 620 millioner kroner har dødd så langt.

«Dødsalgen»

Det er oppblomstring av den såkalte «dødsalgen» Chrysochromulina leadbeateri (se faktaboks) som har forårsaket laksedøden, melder Havforskningsinstituttet.

Fakta Forlenge Lukke Dette er «dødsalgen» Skadelig oppblomstring av planteplanktonet Chrysochromulina leadbeateri har forårsaket laksedød i Nordland og Troms.

Algen er vanlig langs norskekysten, og flyter fritt i vannmassene.

Villfisk svømmer vekk fra fjorden eller går dypere ved en slik oppblomstring, men oppdrettslaksen som står i merd har derimot ingen mulighet til å flykte, og fisken dør.

Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør.

Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer adferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper. Kilde: Havforskningsinstituttet

Algen er planteplankton som flyter fritt i vanmassene og er vanlig langs norskekysten. Dette er ikke første gang algen har ført til laksedød i området. En større oppblomstring fant sted i mai og juni 1991, samt en mindre oppblomstring i mai 2008.

– Sør i Troms er det ikke meldt om mortalitet tirsdag, men nord i Nordland, i Ofoten-området, er det fortsatt pågående oppblomstring. Vi vil gjøre en ny vurdering av situasjonen i løpet av de neste 24 timene, men det er fortsatt risiko for spredning vestover mot innsiden av Lofoten, sier forsker Lars-Johan Naustvoll til Sysla tirsdag ettermiddag.

– Hvor langt sør kan dette komme til å spre seg?

– Sannsynligheten for at dette sprer seg lenger sørover er liten. Dette er et fenomen som er knyttet til denne regionen, sier Naustvoll.

Slakter på merdkanten

Tirsdag morgen meldte rederiet Hav Line at de sender slaktebåten «Norwegian Gannet» til Nord-Norge for å redde verdier fra algeeksplosjonen.

– Dette er en fryktelig vond sak og en tragedie for alle dem som rammes. Her må hele næringen stå sammen og bidra med det de kan. Vi håper og tror at «Norwegian Gannet» kan gjøre en forskjell, sier sjef i eierselskapet Hav Line, Carl-Erik Arnesen i en melding tirsdag.

Slaktebåten «Norwegian Gannet» henter fisken rett fra merdene, slakter den om bord og tar den direkte videre til markedet.

– Laksen har ingen steder å rømme. Nå algene blomstrer opp går det fort, og med tradisjonelle metoder er det en tidkrevende prosess. Båten slakter 60 tonn i timen på merdkanten. «Norwegian Gannet» kan komme seg raskt dit oppdretterne ser algene komme, og få fisken ut på noen få timer. Håpet er at vi kan redde verdiene og få fisken til markedet i tide, sier Arnesen.

Denne metoden har møtt mye politiske motstand, fordi den tar med fisken usortert (se faktaboks) direkte til utlandet.

Fakta Forlenge Lukke Norwegian Gannet Norwegian Gannet er en slaktebåt eid av rederiet Hav Line.

I motsetning til brønnbåter som frakter laksen levende til slakteri for sløying, tar Norwegian Gannet imot fisk rett fra merdene og slakter den om bord.

Etter planen skal båten gå mellom fiskemerder på Vestland og en fisketerminal i Hirtshals som Hav Line også eier.

Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, men så satte Nærings- og fiskeridepartementet foten ned.

Departementet mener det ikke er lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet før den er feilrettet på et norsk slakteri.

I slutten av april meldte departementet at de nå har skjerpet regelverket som omtaler eksport av produksjonsfisk, slik at det ikke skal være noen tvil om at det er forbudt å frakte fisken ut.

Slaktebåten er ifølge rederiet allerede på vei nordover, melder rederiet Hav Line. Planene er enda ikke helt klare, men skipet legges i beredskap og venter på oppkalling fra oppdrettere som trenger hjelp.

«Norwegian Gannet» var opprinnelig på vei til Hirtshals, hvor Hav Line skal markere åpningen av lakseslakteriet torsdag, før båten ble omdirigert nordover.

Milliontap

Ballangen Sjøfarm kan ha tapt laks for nærmere 200 millioner kroner på grunn av algeoppblomstringen. Nå truer den flere anlegg i Troms og Nordland.

Daglig leder i Ballangen Sjøfarm i Ofoten, Ottar Bakke, sier til NRK at han har mistet over halvparten av fisken, omtrent 2,7 millioner fisk, som utgjør vel 3000 tonn.

– Her holder vi pusten og håper algen dør bort. Vi følger situasjonen time for time for å se hvordan det går. Algene beveger seg med strømmer og har rammet to nye lokaliteter ut i Ofotfjorden, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

Søndag var fire anlegg rammet, og mandag ble to anlegg til rammet.

I denne podkasten oppsummerer vi saken om den omstridte slaktebåten «Norwegian Gannet» på 16 minutter: