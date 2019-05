Tirsdag ble en fantastisk dag for eieren av fiskeforedlingsbedriften Inka AS på Os i Hordaland. På dagtid håvet han inn en milliardkontrakt fra bergensfirmaet Seaborn AS. På kveld ble det seier til favorittlaget Liverpool.

Byggestart om 14 dager

– Milliardkontrakt er jo noe dere i pressen finner på, men med en forventet omsetning på rundt 250 millioner årlig i åtte år (fire år + fire opsjon), så er det vel riktig på et vis, sier Austevoll, på telefon fra Brussel der han er på verdens største sjømatmesse Seafood Expo Global.

Tirsdag ettermiddag kom bekreftelsen på milliardkontrakten.

– Det skjedde på messestanden til Seaborn AS. Jeg har visst om hva som kom i dag ganske lenge, men ønsket å få alt på plass før vi fortalte om utvidelsen. Tomten til den nye fabrikken på Gjelevika i Søre Øyane har stått klar en stund. Byggingen starter om 14 dager. Den nye fabrikken skal stå ferdig i juni 2020, sier Austevoll.

Gode utsikter

Austevoll har drevet fiskeforedling siden 1983. Så langt har firmaet Inka AS omsatt laks og ørret for 70–90 millioner kroner i året. Når den nye fabrikken står klar, er omsetningen forventet å øke til rundt 250 millioner i året. Det var Midtsiden, som er et lokalt nettsted for Os som først fortalte om kontrakten.

– Kontrakten med Seaborn AS gjør at vi må utvide kapasiteten vår. Vi kommer til å få noe av det mest moderne utstyret som finnes i Europa fra Marel som er vår utstyrsleverandør, forteller Austevoll.

Austevoll fyller 65 år i år, og ser svært gode utsikter for familiebedriften.

– Jeg har fire barn. To av dem jobber i bedriften. Denne kontrakten på fire pluss fire år samt byggingen av ny fabrikk gjør at utsiktene ser veldig lyse ut. Jeg hadde ikke gjort dette uten at jeg hadde etterkommere som kan ta over, sier han.

Tredobler kapasiteten

Inka AS leverer i dag rundt 15 ulike lakse- og ørretprodukter i til sammen 40 varianter. Volumet er på 6000 tonn i året.

– Med den nye kontrakten tredobler vi kapasiteten til 18.000 tonn. Om vi skal følge med på utviklingen innen fiskeforedling var denne ekspansjonen en nødvendighet, sier Austevoll.

– Er det meste basert på automatisering eller blir det nye arbeidsplasser?

– Vi har i dag rundt 40 fast ansatte. Automatisering er selvfølgelig en viktig del av utvidelsen, men med ny fabrikk vil vi få 70–80 arbeidsplasser totalt. Vi er en bedrift som også tar inn folk ved behov.

Feiret med middag

Helgesen Tekniske Bygg AS blir hovedentreprenør for den nye fabrikken som ved siden av produksjonslokalene får flere store kjøle- og fryserom, eget hvilerom for langtransportsjåfører, kontorer, kantine, flere møterom, et stort isoporlager, garderober og treningsrom.

Tirsdag kveld ble den nye avtalen feiret med en middag i Brussel.

– Vi koste oss med en middag sammen med Seaborn AS. Vi fulgte hele tiden med på Liverpool-kampen via mobil. Jeg har vært Liverpool-tilhenger hele livet. Bare helt topp at laget mitt klarte bragden å slå ut Barcelona, og det på samme kveld som en sjelden stor kontrakt var i boks, sier Austevoll.