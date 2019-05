Fredag losset brønnbåten «Namsos» 10.000 laks i Atlantis Subsea Farming sin første nedsenkbare merd.

Den såkalte Atlantis-merden ligger ved Gjerdinga i Nærøy kommune i Trøndelag.

Atlantis Subsea Farming er etablert av Sinkaberg-Hansen, AKVA Group og Egersund Net.

Selskapet har utviklet et konsept for nedsenkbare merder, og ble i mars i fjor tildelt en utviklingstillatelse.

– Ett år etter tildelingen av utviklingstillatelsen går den første fisken i anlegget og det er vi ganske fornøyde med, sier prosjektleder Trude Olafsen.

Målet med de nedsenkbare merdene er å drive oppdrett dypt nok til at lakselusen ikke blir et problem. Ifølge luseforsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet søker lusen lys, og liker seg best i overflaten av vannet. Fra fire meters dyp reduseres lusepåslag til en tredjedel.

– Vi har hatt våre utfordringer, og det er ikke enkelt det vi prøver å få til. Men det er nettopp derfor vi trenger utviklingstillatelsen. Den gir oss mulighet for å teste teknologien på en reell biomasse i tre generasjoner – det er vi glad for, sier Olafsen.

Ifølge selskapet er målet å ha merden mest mulig nedsenket og minst mulig i overflaten. Selskapet får kun testet dette i en merd, og ikke på en hel lokalitet. De hadde nemlig søkt om seks utviklingstillatelser, men fikk kun innvilget én.

– Jeg har stor tro på at dette kan være en løsning på enkelte lokaliteter med tøffe forhold i overflaten. Vi har etter hvert mye erfaring med å holde fisken dypt i vanlige merder ved hjelp av dyp fôring og riktig lyssetting, og ser fordeler ved det i form av blant annet mindre påslag av lus. Hvis vi med teknologien fra Atlantis Subsea Farming i tillegg kan ta i bruk mer eksponerte lokaliteter, er dette en løsning for framtida, sier Finn Sinkaberg som er initiativtaker av prosjektet.