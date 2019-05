I årets første kvartal omsatte oppdrettskjempen fra Trøndelag for 2,9 milliarder kroner. Dette er en oppgang fra 2,53 milliarder i samme periode i fjor.

Selskapets operasjonelle driftsresultat (EBIT) endte på 806,2 millioner kroner, opp fra 708,1 millioner i første kvartal av 2018.

Dette er noe lavere enn det spådde operasjonelle driftsresultatet på 871 millioner ifølge SME/TDN, skriver E24.

En rekke problemer førte med seg økte kostnader for selskapet i første kvartal av 2019. Blant annet hadde selskapet problemer med infeksiøs lakseanemi (ILA) ved selskapets anlegg i Nord-Norge. Krav om ekstratiltak førte her til økte kostnader.

Også på selskapets anlegg på Island (Arnalax) hadde selskaper uventede kostnader på fem millioner kroner på grunn av høy dødelighet.

I den nærmeste fremtiden spår selskapet lavere kostnader for inneværende kvartal. I tillegg ser selskapet på den globale etterspørselen som god, og at tilbudet vil øke moderat.

Resultatet er økte priser for atlantisk laks, skriver Salmar i sin rapport og refererer til prisene på terminkontrakter hos FishPool. For mai er disse på 61,3 kroner per kilo, 60,4 i juni.

For siste halvår av 2019 er prisene anslått til 57,3 kroner per kilo, heter det i rapporten.

– Det globale markedet for Atlantisk laks er forventet å ha en stødig fremgang. Ifølge Kontali er det estimert vekst på seks prosent i andre kvartal og åtte prosent vekst i tredje kvartal.

Anslått slaktevolum for 2019 er fortsatt satt til 145.000 tonn og 10.000 tonn fra Island.