– Jeg har bestemt at Hav Line får midlertidig dispensasjon fra forskriften. For at selskapet skal ha god tid til å innrette seg, gjelder dispensasjonen frem til 1. juli 2020. Jeg håper at dette vil bidra til at Hav Line finner gode løsninger.

Det sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Fiskeriministerens beslutning innebærer at slaktebåten «Norwegian Gannet»(se faktaboks), som eies av rederiet Hav Line, kan sortere fisk i Danmark frem til 1. juli neste år.

Fakta Forlenge Lukke Norwegian Gannet Norwegian Gannet er en slaktebåt eid av rederiet Hav Line.

I motsetning til brønnbåter som frakter laksen levende til slakteri for sløying, tar Norwegian Gannet imot fisk rett fra merdene og slakter den om bord.

Etter planen skal båten gå mellom fiskemerder på Vestland og en fisketerminal i Hirtshals som Hav Line også eier.

Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, men så satte Nærings- og fiskeridepartementet foten ned.

Departementet mener det ikke er lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet før den er feilrettet på et norsk slakteri.

I slutten av april meldte departementet at de nå har skjerpet regelverket som omtaler eksport av produksjonsfisk, slik at det ikke skal være noen tvil om at det er forbudt å frakte fisken ut.

Må fraktes tilbake til Norge

Betingelsen er at all produksjonsfisk sendes tilbake til Norge, en løsning som rederiet selv foreslo i januar.

Hav Line pålegges også å rapportere til Mattilsynet om hvor mye fisk som sorteres ut, og selskapet skal tilrettelegge for tilsyn, heter det i meldingen fra departementet.

– Vi er glad for at ministeren har kommet oss i møte på denne måten. Dette er en fornuftig løsning som vi kan leve med inntil videre, sier administrerende direktør i Hav Line, Carl Erik Arnesen til Sysla.

Det er den stygge laksen, den såkalte produksjonsfisken, som har skapt hodebry for rederiet.

Dette er fisk med sår, skader eller misdannelser, som regelverket nå slår fast må feilrettes på et slakteri i Norge før salg.

Tas delvis til følge

Med fiskeriministeren i spissen har departementet siden i fjor høst jobbet for å få slutt på at båten går rett til Danmark med laksen.

Problemet med dette, er ifølge ministeren, at den stygge fisken kan skade omdømmet til norsk laks i utlandet.

Slaktebåten har likevel kunne gå som planlagt mellom merder på Vestlandet og terminalen i Hirtshals med Bergen tingrett sin velsignelse.

Hav Line har klaget på departementets avgjørelse i saken, og ved å gi rederiet midlertidig dispensasjon, tar departementet klagen delvis til følge.

«Den delen av vedtaket som ikke tas til følge, går til Kongen i statsråd, som er rette klageorgan», heter det i meldingen fra departementet.

For drøye tre uker siden kom beskjeden fra Nærings- og fiskeridepartementet om at regelverket som gjelder for kvalitet på fisk og fiskevarer er endret. Ifølge den nye kvalitetsforskriften må all produksjonsfisk, som vanligvis utgjør et par prosent av et slakt, må leveres og feilrettes i Norge.

Mye står på spill, for mange, i spillet om slaktebåten «Norwegian Gannet». I denne podkasten oppsummerer vi saken på 16 minutter: