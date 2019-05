I oktober skal den lukkede merden Fishglobe fylles med fisk og settes ut i sjøen i Lysefjorden i Rogaland.

200.000 smolt på 100 gram settes i anlegget, hvor de kan vokse til å bli én kilo, forteller daglig leder i Fishglobe Tor Hellestøl

– Nå er vi i sluttfasen i byggingen av selve globen som bygges i polyetylen. Så starter installasjonen av det tekniske utstyret. Anlegget skal så slepes til Oanes for omfattende testing før første innsett, sier Hellestøl til Sysla.

Lukket anlegg

Fishglobe er et lukket anlegg som er 22 meter i diameter, 19 meter høyt, 3500 kubikkmeter og kan huse 250 tonn fisk.

Målet med anlegget er å produsere postsmolt opp til en kilo, og bruke den lukkede merden til å beskytte fisken i den tidlige fasen i sjøen.

Det lukkede konseptet har vært utviklet over flere år. Anlegget som skal fylles med fisk i oktober er et såkalt postsmoltanlegg, som skal være en del av en FOU-konsesjon som Ryfish har, men skal driftes av Grieg Seafood.

I 2013 ble selskapet Fishglobe opprettet, og selskapet har også søkt om tre utviklingstillatelser for et lignende konsept, hvor fisken kan vokse seg enda større.

I 2016 fikk de 3 millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Vestlandet til testing og videreutvikling av anleggene.

– Utviklingstillatelsene er for matfiskanlegg. Der er tanken at fisken skal kunne vokse til 5-6 kilo slaktevekt, sier Hellestøl.

Selskapet har fått beskjed fra Fiskeridirektoratet at den lukkede globen er et av konseptene som faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, som er myndighetenes gulrot for å få fortgang i innovasjon i fiskeoppdrett (se faktaboks), men venter fortsatt på endelig avklaring fra direktoratet.

Fakta Forlenge Lukke Dette er utviklingstillatelser Myndighetenes gulrot for å få fortgang i innovasjon i fiskeoppdrett, og utvikle teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene.

Gis gratis for inntil 15 år, til oppdrettere som har kommet med et konsept som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.

En slik konsesjon gir tillatelse til å produsere 780 tonn fisk. Selskapene kan få flere konsesjoner per prosjekt.

Dersom prosjektet gjennomføres i tråd med de målene som er satt, kan tillatelsene etter en gitt tid konverteres til kommersielle tillatelser mot et vederlag på 10 millioner kroner.

Mens myndighetene tidligere la til grunn at en løyve var verdt drøyt 50 millioner kroner, har auksjoner i år vist at markedsverdien er nærmere 152 millioner kroner.

Ifølge DN utgjør statsstøtten som så langt er delt ut eller forespeilt de nyskapende oppdrettskonseptene, 10,7 milliarder kroner.

Fra 20. november 2015 til 17. november 2017 kunne man søke på disse utviklingstillatelsene. Over et år etter fristen gikk ut ligger stadig 35 søknader til avklaring hos Fiskeridirektoratet.

100 meter fra land

I løpet av de neste årene vil planlagte investeringer i ny teknologi i havbruksnæringen ligge på rundt 10 milliarder kroner, viser er oversikt Sysla har utarbeidet.

– Vi vil få mye nyttig lærdom og erfaring fra det første postsmolt anlegget som skal til Ryfish. Det vil helt klart styrke konseptet vårt, sier Hellestøl.

Han forteller at globen som skal fylles med fisk er et lukket anlegg som er helt lukket i toppen. Anlegget er autonomt, komplett med fôrflåte og alt nødvendig utstyr om bord.

Postsmoltanlegget skal bygges av Uponor Infra i Telemark, mens leverandørselskapet Nessco skal levere kompressorer, lufttørkere, trykktanker og filtersystemer som skal sørge for dødfiskopptak og ventilstyring.

Nessco skal også levere en blåsemaskin som brukes til å tømme globen for fisk og transportere den over til brønnbåt.

Anlegget vil ligge om lag 100 meter fra land i Lysefjorden.