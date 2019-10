Mowi venter å rapportere et driftsresultatet i tredje kvartal på 146 millioner euro. Det er en god del lavere enn resultatet for samme periode i fjor, som lå på 207 millioner euro, og for forrige kvartal, som lå på 208 millioner euro.

Analytikere ventet på forhånd at selskapet ville legge frem et resultat på 155 millioner euro, ifølge estimater samlet inn av Infront Data for TDN Direkt, skriver E24.

Lavere resultat i alle regioner

Driftsresultatet per kilo falt i alle selskapets regioner i tredje kvartal. For den norske produksjonen fikk selskapet et operasjonelt driftsresultat på 1,6|5 euro per kilo, mot 2,45 euro per kilo i andre kvartal.

Lavere priser kan ha bidratt til nedgangen. I uke 40 i år var prisen per kilo fersk eller kjølt laks 46,83 kroner, ned fra en topp på 72,45 kroner i uke 10, og 57,93 i samme periode i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Skottland ble resultatet 1,35 euro pr kilo, mot 2,90 i forrige kvartal. I Canada ble imidlertid resultatet null euro pr kilo, mot 0,85 euro per kilo i forrige kvartal.

For Canada melder selskapet om en engangskostnad på fem millioner euro, og viser til en midlertidig suspendering av ti lisenser i Newfoundland i landet, som selskapet meldte om 13. oktober. Suspenderingen fulgte etter at 2,6 millioner fisk døde som følge av vedvarende høye temperaturer i vannet, som forårsaket lite oksygen i vannet.

Økt produksjon i Norge

Mowi slaktet 117.000 tonn fisk i tredje kvartal 2019.Det er høyere enn tallet for andre kvartal, som var 98.500 tonn, og også høyere enn selskapet hadde ventet på forhånd. I rapporten for andre kvartal guidet selskapet en forventning om å slakte 113.000 tonn i tredje kvartal.

Produksjonen i Norge drar opp, der selskapet slaktet 63.500 tonn fisk i kvartalet, mot 51.500 i forrige kvartal. Også i Skottland økte produksjonen, fra 16.000 tonn til 19.500 tonn, mens produksjonen i Chile falt fra 15.000 til 14.000 tonn.