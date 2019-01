Ressursrente-skatt er ein ekstra skatt på gevinsten av å hauste felleseigde naturressursar. Olje- og kraftbransjen har slik skatt, og i samband med det politiske arbeidet med å utarbeid eit nytt regelverk for fordeling av fiskekvotar er det ein diskusjon om ressursrenteskattlegging også for fiskeria.

Fiskerimininister Harald Tom Nesvik skal legge fram ei stortingsmelding om kvotepolitikken i løpet av våren.

Moderat form

Tveiterås er for at ressurrenteskatt blir innført.

– Eg meiner det. I ei moderat form, seier ho til Nett.no.

Tveiterås trur skatten kan kome allereie i samband med behandlinga av den komande stortingsmeldinga. Det treng ikkje bli eit vedtak som betyr at skatten kjem med ein gang, men det kan vere eit vedtak som fastset kriteria som utløyser skatt – og så kjem skattlegginga når lønsemda blir god nok. Les også: Sandberg inviterer til folkemøter om nytt fiskekvotesystem Prisvekst på fiskekvoter

Hovudargumentet hennar for ein slik skatt er at ho ventar at ei slik skattleggig kan bidra til å stoppe veksten i prisen på fiskekvotar, ein vekst som gjer det stadig meir kapitalkrevande å kome inn i fiske og å overta fiskebåtreiarlag ved generasjonskifte.

Utan ei slik skattlegging fryktar ho og at stadig stigande lønsemd i fiskeflåten kan utløyse eit politisk tilbakeslag mot næringa, som kan koste aktørane meir enn om ein moderat ressursrenteskatt blir innført no.

Som døme på eit slikt politisk tilbakeslag mot fiskebåtreiarane brukar ho Volstad-saka som døme. Den enda med at fiskebåtreiar Eivind Volstad tapte knepent i Høgsterett etter at Stortinget hadde omgjort eit vedtak som gav fiskerbåtreiarar rett til å slå samen kvoter på færre farty, og behalde kvotene for alltid.

-Ikkje grunnlag