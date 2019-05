Lerøy Seafood Group oppnådde en omsetning på 4,746 milliarder i første kvartal, mot 5,00 milliarder samme periode i fjor.

Driftsresultatet (før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler) ble 691 millioner, ned fra 960 millioner i første kvartal 2018.

På forhånd var det ventet at Lerøy ville rapportere et driftsresultat på 855 millioner kroner, ifølge E24.

Slaktevolumet fra havbruk ble lavere enn i første kvartal 2018, ned fra 37.600 tonn sløyd vekt i 2018 til 32.300 i første kvartal i år.

Dette er den viktigste årsaken til at driftsresultatet for kvartalet ble lavere enn i 2018, melder selskapet.

– Første kvartal er preget av et lavt slaktevolum av laks og ørret som også påvirker uttakskostnadene negativt, samtidig som vi har hatt en god produksjon i sjø. Innenfor hvitfisk har god etterspørsel og fallende kvoter gitt høye priser, som har vært en utfordring for landindustrien. I sum er første kvartal et greit kvartal, men vi har potensiale til å gjøre det bedre, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar.

Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler endte på 748 millioner kroner, mot 1,02 milliarder i samme periode i 2018.

Planlagt slaktevolum for konsernet i andre kvartal er 36.000 tonn, og selskaper holder guider slaktevolum av rødfisk for 2019 på 190.000 tonn.