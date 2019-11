Aqua Knowledge har vært med på å designe verdens første havmerder til offshore oppdrett, som vil si fiskeoppdrett som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag.

Ingeniørselskapet designer nettsystemene som skal holde fisken på plass i de nye havmerdene.

Siden de første oppdragene knyttet til offshore oppdrett kom i 2016 har selskapet vokst fra 12 til 23 ansatte.

– Vi har doblet antall ansatte på grunn av den store pågangen. Det er veldig kjekt og travelt, sier daglig leder i Aqua Knowledge, Yngve Askeland til Sysla.

Har rekruttert fra oljebransjen

Aqua Knowledge er eid av leverandørselskapet Mørenot, og har base i Tysvær i Rogaland.

Selskapet har blant annet vært med på utviklingen av Salmars Ocean Farm 1, som har vært i drift på Frohavet i Trøndelag siden 2017.

– Det er mye forskjellig kompetanse som må komme sammen når man skal planlegge havfarmer. Det krever mer enn bare kunnskap om tradisjonell akvakulturvirksomhet, sier Askeland og forteller at Aqua Knowledge blant annet har rekruttert ingeniører fra oljebransjen.

– Men det viktigste er likevel å ha fiskevelferd som første prioritet. Kommer man fra en annen bransje, må man gjerne bli minnet på dette flere ganger i planleggingen, sier han.

Stor pågang fra utlandet

Rogaland-selskapet jobber også med Norway Royal Salmon med deres havmerder for værharde områder til havs, og jobber med flere kunder i utlandet.

– Det er veldig stor pågang fra kunder i utlandet. Uten å gå i detalj kan jeg si at vi er involvert i flere prosjekter i Kina, hvor vi jobber sammen med verftene med å designe nøter til merdene, sier Askeland.

Han har inntrykk av at det kommer til å bli satser stort på offshore oppdrett med havmerder både i Europa og Asia de neste årene.

Hør podkast om oppdrett her:



– De har fulgt nøye med på utviklingen i Norge, og sett potensiale i disse nye anleggene. Kanskje har de også den fordelen at de ikke er avhengige av å få utviklingskonsesjoner, slik som man er i Norge, sier han.

Nettsystemene som Aqua Knowlegde designer er en svært viktig del av konstruksjonen på de nye oppdrettsanleggene, ifølge Askeland.

– Det er nettet som fører til den største belastningen på merden og er en svært viktig å få riktig når man skal planlegge konstruksjonene. I tillegg må nettsystemene være ekstremt robuste, fordi de skal stå ute i sjøen i 10-15 år uten å byttes ut, sier han.

Den største utfordringen med anlegg som skal ligge i eksponerte havområder er vær og vind, forteller Askeland.

– Vår oppgave er å designe rundt været og planlegge anlegg som kan tåle stor belastning i mange år. I tillegg må det være mulig å gjøre vedlikehold og operasjoner om bord underveis, sier Askeland.

– Kommersielt potensiale

De neste årene skal oppdretterne bruke milliarder på offshore oppdrett. Mens noen aktører allerede har hatt denne type anlegg på sjøen i flere år, er flere anlegg fortsatt under bygging eller planlegging.

Askeland har stor tro på det kommersielle potensialet i offshore oppdrett, og mener bransjen nå er inne i en pilotfase.

– Når man er ferdig med testing tror jeg vi vil se flere fullkommersielle anlegg offshore. Men jeg tror ikke det blir sånn at alle anlegg flyttes ut. Jeg ser for meg at det vil bli en kombinasjon av storsmolt på land, og offshore anlegg i enkelte regioner hvor produksjonskapasiteten i fjordene er nådd, og dette er eneste måte å øke produksjonen på, sier Askeland.