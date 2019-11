Mandag anbefalte lakseskattutvalget at oppdretterne bør betale mer skatt fordi de tjener penger på få bruke fellesskapets naturressurser. Allerede i vår sa landsmøtene til Venstre, Frp og Høyre nei til en slik grunnrenteskatt.

Partiene har gjentatt at skatten er uaktuell etter at utvalget kom med sin innstilling. KrF er eneste parti i regjeringen som ønsker skatten velkommen.

– Vi i KrF mener flere av våre regjeringspartnere for tidlig avlyser en diskusjon om et eventuelt nytt skattesystem for havbruksnæringen, sier Steinar Reiten (KrF) til Nationen.

– Utvalget leverer langt på vei en tilråding som kommer KrFs forutsetninger i møte. De anbefaler en avgift til kommunene som vil sikre dem årlige faste inntekter. Det gjør at vi vil være veldig klare på at denne debatten skal ikke avlyses for tidlig, sier Reiten videre.

Flertallet i Havbruksskatteutvalget mener selskapene bør betale 40 prosent skatt av den ekstra avkastningen de får på grunn av eksklusiv tilgang til felles havressurser. Det kan gi Norge sju milliarder kroner i inntekter, som utvalget vil fordele mellom staten og havbrukskommunene.

Opposisjonen har stilt spørsmål ved om det hele er en skinnprosess, ettersom regjeringspartiene gikk mot skatten før utvalget hadde konkludert. Finansminister Siv Jensen (Frp) kan ikke utelukke at det skatten blir innført.

– Det som er viktig for regjeringen, og for meg både som partileder og finansminister, er å sørge for at vi har gode og konkurransedyktige betingelser for havbruksnæringen og andre næringer, sa hun til NTB onsdag.