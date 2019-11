Knut Nesse sluttet i toppjobben i Skretting etter et familieråd. Planen var å flytte hjem til Norge og leve et roligere liv etter 23 år på toppen av Skretting det nederlandske selskapet Nutreco.

– Jeg ble iallfall mettet av å være toppleder i utlandet. Jeg var veldig glad for å kunne flytte hjem, forteller Knut Nesse til Sysla mandag denne uken.

De ansatte i Nutreco hadde veddet på at Nesse ikke ville klare å holde seg unna en toppjobb, og satset på at han sprakk innen to år. De har nå fått rett.

– Her er det sikkert noen som må betale noe vin, sier Nesse og ler.

– Kunne ikke si nei

Livet som toppleder betyr mye arbeid. Nesse pakket sekken og flyttet hjem til hjemstedet Bryne for å skape mer balanse i livet.

Men han kunne ikke avstå totalt fra å sysselsette seg selv.

I august i år gikk han inn som styreleder i utstyrsleverandøren Akva Group. Selskapet utvikler teknologi og løsninger for havbruksnæringen.

Denne uken tok han på seg å være konsernsjef i selskapet, iallfall for en liten stund.

– Det ble et lederskifte her og styret spurte om jeg ville gå inn lederstolen i en periode. Det trigget noen krefter i meg som gjorde at jeg ikke kunne si nei, forteller Nesse til Sysla.

I motsetning til den tidligere jobben kan han denne gangen bli boende i Norge og gjøre jobben fra Bryne. Det var avgjørende for at han takket ja.

De neste seks månedene skal han lage en strategioppdatering for selskapet.

– Vi skal ikke endre så mye, men ta en full gjennomgang og bli enige om hvordan selskapet skal ta del av den globale veksten i havbruk.

Forventer enorm investeringsvekst

Skal vi tro Nesse vil det bli investert store summer i det globale akvakulturnæringen over de neste ti årene. Denne veksten vil selskapet være en del av.

– Over de neste årene skal det investeres flere titalls milliarder i sjø- og landbasert oppdrett. Dette gjelder spesielt for laks, men også andre arter. Det blir en enorm investeringsvekst, og Akva Group har en ledende posisjon.

– Vi skal gi full gass, sier Nesse.

Nesse trekker paralleller til den norske forindustrien som internasjonalt lokomotiv i utviklingen av oppdrett når han forteller om hvordan norsk lakseservice-industri blir fremover.

– Utstyrsleverandører og teknologiutviklere har i dag den samme lokomotivrollen for den globale havnæringen, sier Nesse.

Akva Group er allerede inne i fullskala-oppdrettsanlegg på land, og får ifølge sjefen flere forespørsler innenfor dette segmentet allerede i dag.

Selskapet eier også deler av utviklingstillatelsen «Atlantis» som er verdens første undersjøiske oppdrettsmerd – såkalt subsea-oppdrett.