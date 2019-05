Fiskeriministeren opplyser at han har mottatt et brev fra kinesiske myndigheter der det går fram at landet opphever utestengelsen av Lerøy, Nordlaks og Salmar fra det kinesiske markedet, skriver E24.

– Fra nå av er forbudet opphevet, og det er fantastiske nyheter for å si det rett ut, sier ministeren.

Han begrunner opphevelsen med god og detaljert dialog med Kina.

– Dette er noe man har jobbet med lenge i samarbeid med Mattilsynet. Det har vært tett dialog og dokumentasjon om hvordan det jobbes med kvalitet og rutiner på detaljnivå som har gjort at vi har kommet i mål med prosessen, sier Nesvik.

Godt mottatt

Det er slakteriene Lerøy Aurora på Skjervøy, Salmar Innovmar på Frøya og Nordlaks sitt anlegg på Stokmarknes som var utestengt fra Kina siden mars 2015. Dette var på grunn av påståtte funn av pankreassykdom (PD) i laksen, ifølge IntraFish.

Aksjene til både Lerøy og Salmar har gått opp etter meldingen fra fiskeriministeren. Lerøy gikk fra 60,20 kroner aksjen til 61,86 kroner på nyheten, men har siden falt tilbake til 61,44 kroner. Salmar gikk fra 403 til 411,40 kroner per aksje, og har siden falt tilbake til 408,50 kroner, skriver E24.