Flere aktører har pekt på at næringen selv kan ha skyld i algeoppblomstringen, blant annet fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet de Grønne og tidligere fiskerisjef i Trøndelag, Alf Albrigtsen.

Forskere har likevel pekt på at det ikke har vært noe faglig grunnlag for å beskylde næringen, og det er nettopp denne sammenhengen forskere ved Havforskningsinstituttet nå har undersøkt. De konkluderer med at oppdretterne ikke kan klandres for algeoppblomstringen.

– Oppdrett kan umulig være årsaken til denne algeoppblomstringen. Det står forholdsvis lav tetthet av oppdrettslaks i disse områdene i forhold til mange andre områder i Norge, sier fagdirektør Karin Kroon Boxaspen ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Undersøkelsene tar utgangspunkt i en risikovurdering instituttet arbeider med, der forskere ser på effekter av næringssalter og organisk materiale ut fra norske oppdrettsanlegg. Saltene fungerer som mat eller gjødsel for algene.

– Når vi tar utgangspunkt i hvor mye fisk som står i disse områdene og regner hvor mye næringssalter som kommer ut, finner vi ut at det i beste fall bidrar til en vekst på 5 til 10 prosent alger, sier Boxaspen.

Hun legger til at forskerne likevel ikke kan utelukke at næringssalter fra oppdrettsanleggene er med på å forlenge algeoppblomstringen når den først er i gang.