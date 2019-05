Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har gjennomført en rettet emisjon for å hente 783 millioner kroner.

Det skriver selskapet i en børsmelding natt til onsdag.

De friske midlene skal brukes til å fremskynde andre byggetrinn av det gigantiske oppdrettsanlegget selskapet er i gang med å bygge på land i Florida.

Forretningsideen til Atlantic Sapphire er at det er billigere å produsere laks nær forbrukerne enn å sende den med fly fra Norge til USA.

Landanlegget er tuftet på resirkulering og gjenbruk av vann. Teknologien er hentet fra selskapets landanlegg i Hvide Sande i Danmark, hvor selskapet allerede produserer 800 tonn laks årlig og vil øke produksjonen til 3000 tonn.

I USA skal landlaksen markedsføres som laks fra miljøriktige anlegg, der vannet renses, resirkuleres og brukes flere ganger. Fisken er helt fri for lus og sykdommer, og påvirker ikke økosystemet i sjøen.

I slutten av november i fjor oppnådde selskapet en viktig milepæl da de første 400.000 eggene ble satt i landanlegget i Florida.

Målet er å høste 9500 tonn i årlig produksjon fra anlegget i midten av 2020.

Når hele anlegget er ferdigstilt, skal det kunne produsere 90.000 tonn laks årlig, ifølge selskapet.

Stor miljøutfordringer, rømming og enorme summer i kampen mot lus har ført til at flere satser på å flytte all produksjon på land for å få bukt med problemene. Her kan du se en oversikt over selskapene som satser på lakseoppdrett på land i Norge.

Verden over etableres det landanlegg for oppdrett. Hva kan det bety for den norske oppdrettsnæringen? Hør vår podkast her: