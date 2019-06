Det flytende besøkssenteret med «Salmon Eye» skal være på plass i Hardanger innen to år.

Eids Fjordbruk fikk først avslag fra Fiskeridirektoratet, men etter press fra regjeringen er avslaget omgjort, melder NRK.

– Det skulle bare mangle at vi presset på fiskeriminister Harald Tom Nesvik for å få dette på plass. Senteret vil være veldig viktig for verdiskapning, reiseliv og laksenæringen, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad til NRK.

Visningssenteret skal formes som et lakseøye, sidene skal minne om lakseskinn og formen på senteret skal gi assosiasjoner til lakserogn.

Her skal besøkende få se en stor skjerm som viser tusenvis av laks svømme. I tillegg vil det være et vindu i midten av gulvet, som gir utsikt ned under overflaten i Kvinnheradfjorden.

– Vi har fått med oss vanvittig dyktige folk på å lage dette. Jeg vil tro det vekket oppsikt, sa Sondre Eide, som er leder i Eide Fjordbruk, til Sysla da planene ble kjent i mai.

Eide påpekte at de vil bygge besøkssenteret for å dele kunnskap om laksen, og vise frem mulighetene til matproduksjon og utfordringene som må løses.

– Vi legger opp til stor grad av deltakelse på de forskjellige stasjonene. Det skal være en opplevelse å besøke dette senteret, sier Eide.