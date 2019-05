De siste ukene er 7 millioner oppdrettslaks døde av algen, og situasjonen er ennå ikke avklart. I salen i Svolvær satt mange av dem som har jobbet døgnet rundt for å redde laksebestandene sine, men likevel er over 13.200 tonn fisk gått tapt.

Varsler tiltak

Statsråden varsler at det vil komme tiltak for å hjelpe oppdretterne, men at det vil ta tid å komme fram til hva som vil treffe best.

Han nevner blant annet at det kan etableres bedre varslingssystemer, slik at man kan få bedre tid til å forflytte fisk neste gang algene dukker opp. I tillegg åpner fiskeriministeren for å innføre såkalt kompenserende MTB (maksimalt tillatt biomasse). MTB regulerer hvor mange tonn fisk oppdretterne har lov til å produsere, og dermed kan de som er rammet, kanskje få utvidede rammer.

– Vi åpner for endringer i regelverket og dispensasjoner for å hjelpe de som er rammet over kneika, for eksempel om man kan vente til fisken blir større. Slik at folk kan hente igjen noe av det tapte, sa Nesvik

Hundre trailere død laks

Ellingsen Seafood-sjef Line Ellingsen sier at de har valgt å vente med å sette ut smolt.

– Vi er helt avhengig av å få et bilde på hvordan algesituasjonen er slik at vi trygt kan sette ut smolten. Hvis vi ikke får gjort det, vil det få konsekvenser langt inn i 2020 og 2021. Vi er veldig glad for at statsråden er så tydelig på at dette er noe han prioriterer og at vi har alle tilgjengelige ressurser på denne saken, sier hun.

Ellingsen er opptatt av at trykket holdes oppe fremover og sier at selv om den akutte situasjonen er noenlunde under kontroll, har oppdretterne flere uker og kanskje måneder med unntakstilstand foran seg.

Ellingsen Seafood har mistet all fisk på en lokalitet, tilsvarende cirka fire måneders slakting og en omsetningsverdi på 250 millioner kroner.

– Det er blitt kjørt bort mer enn hundre trailere med død laks. Det har vært en veldig krevende situasjon. I tillegg hadde vi annen lokalitet som var veldig eksponert for algebeltet. Den fikk vi evakuert og berget fire måneder med slakting.

– En stor katastrofe

– Det er bra at fiskeriministeren stiller opp, og det skulle bare mangle. Det er en stor katastrofe, sier daglig leder i Ken Rune Bekkeli i Salangfisk.

– Vi har mistet en tredel av neste års produksjon. Det er alvorlig, men vi går ikke konkurs av den grunn. Situasjonen er selvfølgelig alvorlig for selskapene, men det er mye mer dramatisk for de samfunnene hvor selskapene holder til.

– Neste år må vi nok permittere mellom 25 og 30 stykker hvis ikke det kommer avbøtende tiltak, sier oppdretteren.

Hets i sosiale medier