Mannen ble truffet i hodet av skyvearmen i palleteringsmaskinen på fiskemottaket Global Egersund 5. oktober 2017, skriver Økokrim i en pressemelding.

En arbeider hadde manipulert sikkerhetsanordningen på to dører slik at pakkemaskinen registrerte at sikkerhetsdørene var i lukket posisjon.

Dermed kunne skyvearmen komme i bevegelse når det var personer inne i maskinen hvis den sto i «automatisk» posisjon.

Fiskemottaket ble dermed også bøtelagt for brudd internkontrollforskriften, og har vedtatt boten på totalt 1,35 millioner kroner.

Saken har vært etterforsket av Sørvest politidistrikt og Økokrim, men selskapet vedtok ikke oppreisningskravet på 150.000 kroner hver til avdødes kone, sønn og mor.