Det islandske Industri- og innovasjons-departementet har opphevet vedtakene om å suspendere til sammen fem norske ringnotfartøy fra fiske etter lodde i islandsk økonomisk sone.

Helge Arvid Møgster i Austevoll, milliardæren på shipping, oppdrett og fiskeri, driver ringnotbåten «Talbor» som var en av de utestengte.

Fiskebåten «Liafjord», som styres av Peder O. Lie og eies av Liegruppen på Sotra, var en annen.

«Østerbris», som drives av Marlen Østervold Haugland og eies av Østervold-familien gjennom Østerbris Invest AS i Austevoll, var en tredje.

Ringnotbåten «Teigenes» fra Herøy var en fjerde utestengt.

Feilrapportering

Til sammen besluttet det islandske fiskeridirektoratet (Fiskistofa) å suspendere lisensen til fem norske ringnotfartøy. Grunnlaget for vedtakene var kontroller som hadde avdekket avvik mellom innrapportert og utlosset kvantum av lodde fisket og levert på Island.

Onsdag melder interesseorganisasjonen Fiskebåt at de har vunnet frem med sin klage.

– Det har vært knyttet usikkerhet til om vedtakene ville få konsekvenser for fartøyenes fremtidige adgang å fiske i Islands økonomiske sone. Den islandske fiskerilovgivningen forbyr i utgangspunktet utstedelse av lisenser til utenlandske fartøy som har overtrådt fiskeriregelverket. Loddefisket ved Island er en viktig komponent i ringnotfartøyenes driftsgrunnlag og vedtakene har derfor stor betydning for rederiene, heter det i en melding fra Fiskebåt.

– Viktig for norske fartøy

Fiskebåt påklaget vedtakene på vegne av rederiene. Det islandske Industri- og innovasjonsdepartementet besluttet onsdag å oppheve samtlige av Fiskistofas vedtak. Saken er med dette endelig avsluttet.

– Fiskebåt har brukt mye ressurser på å følge opp saken. Avgjørelsen er viktig, ikke bare for de fem rederiene, men for alle norske fartøy som fisker i islandsk farvann, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, i en pressemelding

Maråk sier han nå er tilfreds med at saken nå er avsluttet.

– Skipperne gjør sitt ytterste for å estimere fangstmengden mest mulig korrekt. Feil kan likevel skje og da er det viktig at eventuelle reaksjoner står i et rimelig samsvar med overtredelsens alvor. Vi er svært tilfreds med at klagen har ført frem og at vi nå kan legge saken bak oss, uttaler Maråk.