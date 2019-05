Det flytende besøkssenteret med «Salmon Eye» kan se dagens lys i Hardanger om to år.

Det er formet som et lakseøye. På sidene vil du bli minnet om lakseskinnet. Formen på senteret skal også gi assosiasjoner til lakserogn.

Her skal besøkende få se en stor skjerm som viser tusenvis av laks svømme. I tillegg vil det være et vindu i midten av gulvet, som gir utsikt ned under overflaten i Kvinnheradfjorden.

– Vi har fått med oss vanvittig dyktige folk på å lage dette. Jeg vil tro det vekket oppsikt, sier Sondre Eide, som er leder i Eide Fjordbruk.

De står bak prosjektet.

En drøm

Lakseøyet skal ha flere etasjer og flere poster hvor leserne kan lære om oppdrett på interaktive skjermer og via lysbilder på veggene.

Denne uken ble bygget omtalt i anerkjente Attractions management.

– Hvis vi får bygget dette senteret er det en stor drøm som går i oppfyllelse for oss, sier Eide.

Han understreker at de vil bygge besøkssenteret for å dele kunnskap om laksen. De vil vise frem mulighetene til matproduksjon og utfordringene som må løses.

– Vi legger opp til stor grad av deltakelse på de forskjellige stasjonene. Det skal være en opplevelse å besøke dette senteret, understreker Eide.

Skal ta fergen

Planen er også at de besøkende må ta hybridferge fra Rosendal for å komme til anlegget.

– Det vil være en særdeles flott båttur fra Rosendal. Den er kort, men på flotte dager kan dette være verdt turen i seg selv, mener Eide.

Men før senteret blir en realitet må Fiskeridirektoratet godkjenne planene. Kommunen har så langt vært positiv til planene, ifølge Sondre Eide.

– Laksens fotavtrykk

Ideen vokste frem fra 2014. Den første søknaden ble sendt til Fiskeridirektoratet to år etterpå.

– Vi har tenkt lenge på å ha et sted der fotavtrykket til laksen ble fremstilt på en faktabasert måte, påpeker Eide, som er tredjegenerasjons oppdretter.

I fjor bestemte de seg for å hente inn flere profesjonelle aktører for å gå videre i prosjektet. Blant dem er danske Kvorning design & kommunikation. Danske Bright Group er også med.

– Ideen til det spektakulære designet var fra danskene, sier Eide.

Han legger opp til stor grad av deltakelse på de forskjellige stasjonene i besøkssenteret.

Hemmelig prislapp

Eide Fjordbruk ønsker med besøkssenteret å oppmuntre til innovasjon i fiskeoppdrett.

– Tenk om noen besøkende kunne bidratt til å løse en av utfordringene til næringen, enten det er skoleelever fra Kvinnherad og Bjørnafjorden eller noen av de titalls tusen turistene som besøker Rosendal hvert år, påpeker han.

Han vil ikke røpe prisen på prosjektet.

– Det blir veldig dyrt, men høyteknologi og design på merdkanten koster, opplyser Eide.