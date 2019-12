Her ankommer besetningen på Fay Scandic hotell i Honningsvåg. Foto: Kjell Evensen / NTB scanpix

Fiskebåten MS Fay fikk lørdag formiddag problemer nord for Honningsvåg. De tolv personene om bord ble reddet av et helikopter. Nå takker eieren for hjelpen.