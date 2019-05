Mandag møtes partene i Bergen tingrett.

På den ene flanken i sal 2A sitter advokat Edvard Bakke. Han representerer 45 arbeidere, som har gått til sak mot den tidligere arbeidsgiveren sin.

På den andre sitter Dag Borgen Nødtvedt, som representerer Sund Laksepakkeri AS. De avviser alle krav.

LO-advokat Bakke mener den tidligere arbeidsgiveren har brutt arbeidsmiljøloven, ved å ikke tilby de fagorganiserte arbeiderne jobb etter at laksepakkeriet i Sund slo seg konkurs for så å starte opp igjen med nye eiere.

Saksøkerne mener at de skulle vært tilbudt jobb som følge av fortrinnsretten som følger av Arbeidsmiljøloven.

Der står det at en arbeidstaker som er sagt opp skal ha fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, eller i det som må anses som en fortsettelse av opprinnelig virksomhet etter konkurs.

For det andre mener saksøkerne at de som var fagorganiserte ble diskriminert nettopp på grunn av at de var fagorganiserte.

Tre av dem vil ha jobbene tilbake. Alle 45 ber om erstatning for tapt lønn, fremtidstap i lønn, og oppreisningserstatning.

– Den oppreisingen må reflektere både krenkingen av fortrinnsretten og krenkelsen av diskrimineringsforbudet. Så den vil være høyere enn en tradisjonell overtredelse mot fortrinnsretten, sier Bakke i innledningsforedraget sitt mandag.

– Vondt å miste jobben

På tilhørerbenken i Bergen tingrett sitter tolv tidligere ansatte i Norse Production. Mange av dem har på seg hodetelefoner, hvor de kan høre det som blir sagt i retten oversatt til polsk av en tolk.

Les mer om konflikten i Sund i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Konflikten i Sund Etter et blodrødt oppstartsår leverte bedriften positive tall de påfølgende årene, og et resultat før skatt på over fem millioner kroner i 2015. Høsten 2016 fattet Arbeidstilsynet interesse for Sotra-bedriften. De likte ikke turnusen de ansatte jobbet ved pakkeriet – åtte uker på og fire uker fri. Arbeidstilsynet krevde turnusen endret til fem uker arbeid og tre uker fri, for å tilfredsstille kravene i Arbeidsmiljøloven. Ifølge advokat Bakke var praksisen slik at det som ble jobbet utover 40 timer i arbeidsukene, ble utbetalt som ordinær lønn i friperioden, mens det skulle vært ført som overtid, noe osm var ulovlig. Sammen med fagforeningen sendte de et krav til ledelsen om å få pengene. Ett av kravene fra LO utgjorde cirka tre millioner kroner, ifølge Sysla. Et halvt års tid seinere, våren 2017, ble det mer bråk. Halvparten av de ansatte fagorganiserte seg. De meldte seg inn i LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), og i september og oktober det året gikk NNN-medlemmene til streik for a oppnå tariffavtale. Streiken varte i fem uker. Tariffavtale fikk de til slutt, men de ansatte mente fortsatt at de ikke hadde fått overtidsbetalingen de mente de hadde krav på, ifølge NRK. Utfordringene fortsatte. Etter dette kom det nok et streikevarsel fra de NNN-organiserte ansatte. Da var det kroken på døren, og hovedaksjonær og eier av Norse Production, Tom Lerberg, meldte oppbud.

En av dem er Piotr Gora, som begynte ved Norse Production da bedriften ble opprettet. Han jobbet som assistent for produksjonslederen, og er blant de første av arbeidstakerne som skal forklare seg i løpet av de 19 rettsdagene som er satt av til saken.

– Det gjorde veldig vondt å miste jobben. Vi søker rett og slett rettferdighet, sier han til BT.

Sekkingstad sentral

Selskapet han ble oppsagt fra, det norskregistrerte utenlandsforetaket Norse Production, startet 1. januar 2013 drift av lakseslakteriet og pakkeriet i Sund i Hordaland.

Den familieeide lakseselskapet Sekkingstad AS har ikke vært direkte involvert i verken eierskap eller drift av selskapet, men er likevel en sentral aktør på Skaganeset.

Forholdet mellom Norse Production og Sekkingstad AS besto i at sistnevnte kjøpte fisk fra oppdretter, fraktet den til Norse Production sitt slakteri, hvor den ble filetert, pakket og sendt ut i verden.

– Litt forenklet kan vi si at Norse Production skulle foredle laks i Sekkingstad AS sine lokaler, med Sekkingstad AS sitt utstyr, for Sekkingstad AS, sier advokat Edvard Bakke i sitt innledningsforedrag i Bergen tingrett mandag.

Det har ikke gått knirkefritt. De siste årene før konkursen var fylt med misnøye, konflikt, streik og krangler, ifølge det som kom frem i retten mandag (se detaljer i faktaboksen under).

– Fikk ikke jobbe nok

Det toppet seg etter at de organiserte i LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) streiket for tariffavtale.

«Som arbeidsledere hadde stifterne av Sund Laksepakkeri AS opplevd NNN-medlemmene som negative, konfliktskapende og lite samarbeidsorientert særlig det siste halvåret i Norse Production, etter inngåelse av tariffavtale», står det i sluttinnlegget fra arbeidsgiverens side.

De NNN-organiserte var heller ikke fornøyde.

– Etter streiken var det en utfordring at vi som var medlemmer i NNN ikke fikk jobbe nok til å oppfylle normert arbeidstid, mens de som meldte seg ut av fagforeningen før streiken fikk tilbud om full arbeidstid og overtid, sier Sylwester Wiechec, som også er blant saksøkerne på tilhørerbenken.