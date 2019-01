– Mottakelsen hos europeiske investorer har overgått våre forvetninger, sier García til den chilenske avisen La Tercera , og legger til at verdien på selskapet har økt verdien med mer enn 80 prosent siden Salmones Camanchaca gikk på børs i Oslo og i Chile.

Store oppkjøp, eksportrekord og notering på Oslo Børs. Det har vært et begivenhetsrikt år for både chilensk oppdrettsnæring og Salmones Camanchacas konserndirektør Ricardo García, skriver iLaks.

García omtaler 2018 som «oppdrettsnæringens år» i Chile. Det har vært en rekordstor eksport av laks fra landet. Store oppkjøp har skjedd, som da Agrosuper tok over AquaChile. I november ble det også kjent at et kinesisk konglomerat kjøper opp Australis for 7,4 milliarder kroner. Dette altså på toppen av at Salmones Camanchaca gikk på børs.

Har bedre kontroll

Ifølge García har lakseprisene vært som forventet, og kostnadene har vært under kontroll. García mener også at næringen håndterer sykdommer bedre.

– I tillegg har myndighetene vist en veldig proaktiv holdning i arbeidet med en bærekraftig vekst for næringen i Chile, sier han, og legger til at dette har ført til en positiv respons i markedet.

Utover at chilensk laks har hatt sterk vekst i Brasil og USA, trekker han spesielt fram Tyskland som et viktig marked. Også land som Mexico, Russland og Kina blir stadig viktigere for chilensk laks, ifølge García.

Tar opp konkurransen med Norge

García forteller at spesielt oppkjøpet av AquaChile er viktig for å ta opp konkurransen med Norge. Det gjør Chiles nye oppdrettsgigant til verdens nest største lakseoppdretter.

– Vi vil fortsette å konkurrere, sier García.

Alt har ikke vært rosenrødt i chilensk oppdrettsnæring i 2018. I juli opplevde Marine Harvest en «betydelig rømming» etter et forrykende uvær. Nylig ble det også rapportert en rømming hos Ventisqueros.