I dag åpner Norwegian Weather Protection (NWP) ny fabrikk på Frekhaug, nord for Bergen.

Nå samler selskapet all produksjon på én plass, og har gjort store investeringer i bygg og produksjonsmaskiner, forteller Arne Dalland, som er daglig leder i selskapet.

Nordhordlands-bedriften produserer værbeskyttelse som er spesialdesignet for norske værforhold, og har opplevd kraftig vekst de siste årene.

Lager luseskjørt

I dag har selskapet 45 ansatte.

– Vi klarte å snu oss mot havbruk før oljekrisen slo inn. Vi har hatt en god porsjon med flaks, og sikkert også vært litt dyktige, sier Dalland.

For fire år siden gikk nemlig 80 prosent av det selskapet produserte til oljebedrifter. Men nå er havbruk blitt den største næringen selskapet leverer til.

Det mest solgte produktet er luseskjørt, en duk som beskytter laksemerder mot inntrengning av lakselus (se faktaboks).

Fakta Forlenge Lukke Slik fungerer luseskjørt Lakselus holder til fra ti meters dybde og oppover.

Ved å montere ti meter lange luseskjørt stenges lakselusen ute fra merdene.

I tillegg til et vern mot lakselus skjermer skjørtet mot andre uønskede partikler, og gir mindre forurensing på resten av anlegget innenfor skjørtet. Kilde: NWP

Dalland anslår at om lag 70 prosent av omsetningen til selskapet kommer fra havbruk.

– Vi så tidlig at havbruk kunne bli et godt marked for oss, og vedtok allerede et år før krisen å satse for fullt mot denne næringen. Mange leverandørbedrifter har snudd seg mot oppdrett etter krisen. Da var vi allerede godt etablert som leverandør, sier han.

Nye typer anlegg

Og satsingen på havbruk fortsetter. I 2017 etablerte NWP sitt eget underselskap, NWP Developement, som utelukkende skal drive med innovasjon og produktutvikling. Nå jobber de tett med kunder for å utvikle nye produkter til lukkede og semilukkede oppdrettsanlegg.

– På sikt ser vi for oss å levere til en god miks av både åpen og lukkede anlegg. Kundene våre ser mange fordeler i å bruke dukene vi leverer. Det er et fleksibelt, miljøvennlig produkt som er enkelt å frakte, montere og som leverer som ventet, sier Dalland.

Fokus på miljø har vekstbedriften hatt helt fra starten for 15 år siden. Men det er spesielt det siste året at kundene er blitt opptatt av dette.

– Enkelte kunder er kommet så langt at de er begynt å stille spesifikke miljøkrav, og vi må også kunne ta varene som vi leverer i retur når det er ferdig med å bruke det, sier Dalland.

Optimismen er tilbake

Men selv om havbruk er blitt den viktigste næringen for bedriften, merker de også at optimismen er tilbake i oljebransjen. Selskapet leverer også produkter til byggenæringen og mekaniske verft. All produksjon skal nå foregå i fabrikken på Frekhaug.

– Vi har aldri vurdert å flytte produksjonen utenlands. Høy kvalitet og gode medarbeidere sørger for at vi er konkurransedyktige. For spesialproduktene vi leverer handler det ikke bare om prisen man betaler den dagen du får varen, men mer om levetiden produktet har, sier Dalland.