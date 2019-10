– Salget er for å være med på veksten i fiskenæringen, og få inn frisk egenkapital så vi kan vokse videre, forteller grunnlegger og daglig leder i Aquaship, Sverre Taknes, til Sysla.

Han vil ikke diskutere prislappen, men understreker at selskapet har verdier for over 2 milliarder kroner på bok.

– Vi er veldig fornøyde med å inngå et partnerskap med Amerra, en sektorspesialist som har hjulpet vekstselskaper tidligere, sier han.

Pengene vil bli brukt til videre vekst gjennom nybyggkontrahering, nye oppkjøp og kjøp av annenhåndstonnasje.

Tilbyr båter over hele spekteret

PE-fondet Amerra forvalter rundt 1,9 milliarder dollar, eller mer enn 17 milliarder kroner, ifølge en pressemelding. Craig Tashijan, som er investeringssjef i fondet, er glad kjøpet er i boks.

– Aquaships strategiske visjon og vekst er det som fikk oss interesserte. I tillegg er vi blitt veldig imponert over kvaliteten og integriteten til ledelsen, sier han.

Aquaship tilbyr fartøy og tjenester innenfor havbruksnæringen i Norge, Island, Skottland, Irland, Middelhavet og Chile, for flere av verdens største oppdrettselskaper.

Selskapet har 28 fartøy i flåten som brønnbåter, fraktbåter, fôrbåter og arbeidsbåter.

– Vi har bygd oss opp til å være en komplett båtoperatør innen maritim-service. Vi er verdens eneste selskap som dekker alle fartøysegmenter fra brønnbåter til fôrbåter. Vi tilbyr båter over hele spekteret, sier Taknes.

– Gira på å komme et steg videre

Mesteparten av investeringen kommer gjennom en rettet emisjon i Aquaship. Dermed har selskapet «styrket balansen vesentlig», heter det i pressemeldingen.

– Så langt ser det veldig bra ut, og vi er gira på å komme et steg videre, forteller sjefen.

Han legger til at selskapet vil vokse både organisk og gjennom nye oppkjøp. I oktober i fjor kjøpte Aquaship fôrrederiet Artic Shipping, som da hadde 75 ansatte.

Selve Aquaship er et resultat av fusjonen mellom Gripship og Johnson Marine i 2018, som fant sted like før oppkjøpet av Artic.

Det var DNB Markets som tilrettela Amerra-kjøpet av Aquaship.