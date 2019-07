I mai ble flere oppdrettsselskaper i Nordland og Troms hardt rammet av den giftige algeoppblomstringen som tok livet av enorme mengder oppdrettslaks.

Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at over 13.400 tonn laks gikk tapt under algeoppblomstringen, noe som utgjør et tap på over 800 millioner kroner.

Analytikere har tidligere anslått at de tapte salgsinntektene trolig komme opp i over én milliard kroner.

Produksjonsøkning over fem år

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet besluttet at de rammede selskapene kan øke produksjonen, skriver E24.

– Det er viktig for å bevare arbeidsplasser i lokalsamfunn. Grepene vi tar er basert på møter med hvert enkelt selskap og næringen generelt for å finne en løsning flere kan leve med, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) til avisen.

Fakta Forlenge Lukke Dette er «dødsalgen» Skadelig oppblomstring av planteplanktonet Chrysochromulina leadbeateri har forårsaket laksedød i Nordland og Troms.

Algen er vanlig langs norskekysten, og flyter fritt i vannmassene.

Villfisk svømmer vekk fra fjorden eller går dypere ved en slik oppblomstring, men oppdrettslaksen som står i merd har derimot ingen mulighet til å flykte, og fisken dør.

Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør.

Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer atferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper. Kilde: Havforskningsinstituttet

I dag har oppdretterne en maksgrense for hvor mye fisk de kan ha i merdene. Basert på oppdretternes tap gis de berørte oppdretterne dispensasjon til å øke produksjonen ut over dette de neste fem årene.

Grunnen til at produksjonsøkningen kan tas ut over fem år, er for begrense miljøbelastningen og ivareta de små og mellomstore bedriftene.

– De mindre aktørene ville ikke klart å øke produksjonen på samme måte på et år som de store. I tillegg må vi ta hensyn til at noen mistet smolt, mens andre mistet fisk som nærmet seg slaktevekt, uttaler fiskeriministeren til E24.

60 prosent kompensasjon

Langt fra all fisken som døde var nær slakteklar vekt, noe som innebærer at det reelle tapet i potensiell markedsverdi er langt høyere enn de 13.400 tonnene som gikk tapt.

Ordningen som nå innføres gjør at enkeltbedriftene kan kompenseres for 60 prosent av bruttotapet målt i tonn.

– Det er sikkert noen som hadde sett for seg å få 100 prosent kompensasjon, men det er ikke hensiktsmessig med tanke på konkurransevridning og miljø, sier Nesvik til E24.

Det er Fiskeridirektoratet som skal behandle dispensasjonssøknadene.

– Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren i en pressemelding.