Selv har han tjent 112 millioner kroner og sitter på aksjer for 9 millioner, skriver Finansavisen onsdag.

Mowi, tidligere kjent som Marine Harvest, er et sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Tirsdag morgen overrasket selskapet aksjemarkedet med en børsmelding om at Alf-Helge Aarskog går av som konsernsjef etter over ni år i sjefsstolen.

Siden Aarskog hadde sin første arbeidsdag 19. juli 2010, har Mowi-aksjen gitt en avkastning på 893 prosent inkludert utbytte. I samme periode har Aarskog tjent 112 millioner kroner i lønn, bonus og aksjebasert avlønning.

Høye bonuser

– Hvis du ser på fastlønnen til Alf-Helge, ligger den langt lavere enn snittet for sammenlignbare selskaper. Hans bonus har vært basert på resultatene til selskapet, og den har gitt nesten full pott hvert år, med et tak på 50 prosent av fastlønnen, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Mowi.

Finansdirektør Ivan Vindheim overtar rollen som konsernsjef med virkning fra onsdag. Han har vært finansdirektør siden 2012, og har tidligere hatt samme stilling i Lerøy Seafood.

– Det ligger ingen dramatikk bak avgangen. Alf-Helge har hatt stillingen i nesten ti år og mente at det var nok i en så krevende jobb, sier Lerøy.

