Gorm Kallestad / NTB scanpix More

Sjømat Norge vil ha egne tillatelser for havbruk til havs

– Kan føre til økt aktivitet for oppdrettere, norsk verftsindustri og maritim næring, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Marie Misund Bringslid

Publisert Published on 20.04.2020 12:28

Sammen med næringslivet skal regjeringen kartlegge hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen.

Denne uken holdes det en rekke møter med ulike aktører fra næringslivet for å få innspill til tiltak.

Sjømat Norge skal ha møte med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tirsdag, og vil bruke krisen til å gi gass i norsk havbruksnæring.

Trenger kraftige spark

– Hele verdensøkonomien er i en tornerosesøvn på grunn av korona. Det er klokt av statsministeren å ta initiativ til en oppvåkningsplan. Vi trenger noen ganske kraftige spark for å komme i gang igjen, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Bransjeorganisasjonen vil presentere en rekke tiltak for å styrke sjømatnæringen, og vil blant annet ha egne tillatelser for havbruk til havs, utenfor dagens produksjonsområder.

– Dette er kanskje det viktigste forslaget for å bygge eksportinntekter for sjømatnæringen, men også for næringene rundt som er hardt rammet av både korona og oljeprisfall, sier Ystmark.

Sjømat Norge vil at tillatelsene kun skal benyttes i eksponerte farvann til havbruksanlegg som er dimensjonert for mer værutsatte forhold, og at tillatelsene skal tildeles gjennom separate auksjoner.

Audun Braastad / NTB scanpix

Bruker milliarder til havs

Selskaper som Salmar, Nordlaks og Norwegian Royal Salmon satser alle på anlegg i eksponerte havområder med teknologi fra offshoreindustrien.

Satsingen er gjort gjennom såkalte utviklingstillatelser, som er gratis-konsesjoner fra staten, som skal føre til innovasjon og utvikling i havbruksnæringen.

Desidert lengst i denne utviklingen er det Salmar som har kommet, med sin havbruksrigg «Ocean Farm 1», som ble tatt i bruk allerede i 2017, og ligger nord for Frøya i Trøndelag.

I fjor høst etablerte Salmar et nytt datterselskap for havbasert oppdrett, Salmar Ocean, og skal investere flere milliarder i denne produksjonsmetoden.

I podkasten Det vi lever av spør vi om fremtiden til norsk oppdrettsnæring ligger til havs. Hør episoden i spilleren under:

– Gjennom utviklingstillatelsene har vi allerede fått teknologien på plass, og hvis vi åpner for en egen tildeling av tillatelser til havs kan det føre til en rekke tunge, norske prosjekter som også kan bli et viktig marked for verftsindustrien og maritim næring, sier Ystmark.

Sjømat Norge vil også ha en ny runde med innovasjonstillatelser som er målrettet mot forbedring av tradisjonell havbruk.

– Det vil føre til at næringen kan få mulighetene til å finne gode løsninger på noen av de utfordringene den har, og etablere seg som en viktig bærebjelke i norsk økonomi.

– I tillegg ber vi om at det igangsettes prosjekter innen fiskeindustrien som oppgradering av fiskeflåten som vil kutte klimagassutslipp, og tilrettelegging for mer bearbeiding av råstoff i Norge som skaper viktige arbeidsplasser Norge trenger nå, sier Ystmark.