Laksesykdommen er uvanlig å påvise i det aktuelle området, ifølge Mattilsynet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / Scanpix

Mistanke om sykdom i Mowi-anlegg

Mulig utbrudd av uvanlig pankreassykdom i Stad kommune.

Publisert Published on 21.01.2020 10:02

Mattilsynet mistenker utbrudd av pankreassykdom på Mowis anlegg i Rundreimstranda i Stad kommune.

Til TDN Direkt sier kommunikasjonsdirektør i Mowi Eivind Nævdal-Bolstad at oppdrettsselskapet har 551 000 fisk med en snittvekt på 3,7 kilo på lokaliteten.

Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanken før helgen, etter å ha mottatt positive analyseresultater fra Patogen AS.

Ifølge Mattilsynet er det snakk om pankreassykdomen (PD) SAV2. Den vanligste typen av pankreasykdom i området er SAV3, og det skal være svært uvanlig å påvise SAV2 i det aktuelle området. Det er også et mål om at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stad, opplyser Mattilsynet.

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret, men er helt ufarlig for mennesker.

For å hindre eventuell spredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, deriblant forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken bekreftes vil Mattilsynet vurdere å opprette et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge og begrense utbredelsen av sykdommen i området. Dette vil innebære restriksjoner på all trafikk i havområdet.