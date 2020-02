Daglig leder i Austevoll Seafood, Arne Møgster. Foto: Håvard Bjelland

Svakere tall men økt utbytte fra Austevoll

Men Austevoll Seafood foreslår økt utbytte.

Publisert Published on 25.02.2020 10:37

Austevoll Seafood leverte et driftsresultat på 715 millioner kroner i fjorårets fjerde kvartal, mot 968 millioner i samme kvartal i 2018.

– Lavere slaktet volum for atlantisk laks og ørret, samt betydelig reduksjon i fangstvolum i Peru, er de viktigste årsakene til lavere inntjening sammenlignet med samme periode i fjor, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag.

Øker utbytte tross lavere resultat

Totalt hadde konsernet driftsinntekter på 5,9 milliarder kroner i kvartalet, mot 5,7 milliarder i fjerde kvartal 2018.

Verdijustering knyttet til biologiske eiendeler utgjorde positive 246 millioner kroner. I samme periode året før var verdijusteringen minus 741 millioner, ifølge kvartalsrapporten.

Bunnlinjen endte dermed på 802 millioner kroner, opp fra 356 millioner i fjerde kvartal 2018.

Konsernet foreslår nå å øke utbytte for 2019 til 4,50 kroner per aksje, fra 3,50 kroner per aksje.

Austevoll eier halvparten av Lerøy, som kom med resultater tidligere i dag.