Dårlig vær har påvirket fisket mer enn korona

De minste fiskebåtene leverte 5.000 tonn mindre torsk i første kvartal i år sammenlignet med i fjor, mest på grunn av dårlig vær langs kysten.

NTB

Vetle Forsland

Publisert Published on 14.04.2020 07:21

Generelt har fisket i år vært godt, og betalingen er god, med 35 kroner i snitt per kilo, 3,50 kroner over prisen i fjor, melder Nordlys.

Det dårlige været gjør det hele usikkert, særlig for den minste flåten, som er båter under 11 meter.

Mange valgte å ta ut mesteparten av torskekvoten i januar og februar, og er trolig fornøyd med det etter tøft vær i mars, da mange ble værfaste, ikke koronafaste.

Ifølge Nordlys vil mange fiskere dra til Finnmark for å fylle kvotene under vårfisket, og fisket skal ennå være godt.

95 prosent av all sjømat produsert i Norge, eksporteres. Spørsmålet nå er derfor hva som skjer med ferskfisken som skulle gått ut av landet, ettersom levering til utlandet nesten har stoppet opp på grunn av koronakrisen.

Produsentene av bearbeidede fiskeprodukter, som salt og tørket fisk, er imidlertid i full sving, og med søkelys på selvforsyning kan det være markedet for norsk fisk i Norge kan økes.

Men påvirkes fortsatt av korona

I en rapport fra Helsedirektoratet som professor Steinar Holden har ledet, beregnes det at virusutbruddet kan få alvorlige konsekvenser for økonomien i Norge i mange år framover, og trekker frem fiskerinæringen som et eksempel:

– Fiskerinæringen og havbruksnæringen er definert som samfunnskritisk virksomhet. Eksporten av sjømat påvirkes av virusutbruddet gjennom logistikkutfordringer og redusert eksport til berørte markedsland. Situasjonen er uoversiktlig, selv om sjømatnæringen per nå er relativt lite rammet sammenlignet med andre næringer, skriver utvalget blant annet.

Hele 90 prosent av den ferske norske laksen som selges til Kina blir spist på restaurant.

Da koronakrisen herjet som verst og restaurantene var stengt, rammet det også lakseeksporten.

Nå er den i ferd med å ta seg opp igjen. I forrige uke eksporterte Norge 519 tonn fersk laks til Kina, opp fra bunnen på ti tonn i slutten av januar, men fortsatt over hundre tonn lavere enn på samme tid i fjor, skriver E24.