Erlend overtok familiens milliardselskap – med krigskasse

Som 29-åring overtok Erlend Vassbotten som toppsjef i familiens milliardbedrift. To måneder senere eksploderte koronakrisen.

Nå er Vassbotten glad faren etterlot seg en krigskasse.

– Det var en av tingene han sa da jeg overtok – krigskasse er viktig for dårlige tider, sier Vassbotten.

– Hvor stor er krigskassen?

– Den er stor nok. Den er noen millioner.

Det blåser stiv kuling på kaien på Seljeset i Sunnfjord. Uværet står som en mur ute i fjorden. Det regner vannrett.

Arbeidsbåten som denne formiddagen skulle til oppdrettsanleggene ute i fjorden, måtte snu. Det var ikke vær til å gjøre jobben.

– Slik var det også i hele januar. Med unntak av et par dager var det storm og liten storm. Og i morgen er det meldt ny storm. Problemet er at vi ikke får gjort det arbeidet vi har planlagt, sier Vassbotten.

Oppdrettsnæringen regnes som en av næringene som er best rustet til å tåle koronakrisen. Men arbeidsbåten hos Steinvik Fiskefarm som skulle ut til oppdrettsanleggene, måtte returnere på grunn av uvær. Foto: Tor Høvik More

Erlend Vassbotten er tredje generasjon i Steinvik Fiskefarm. Det familieeide selskapet er en av de mest lønnsomme oppdretterne på Vestlandet. De siste syv årene har det samlede overskuddet blitt over 750 millioner kroner, med en driftsmargin på rundt 30 prosent.

Med syv oppdrettskonsesjoner, er selskapet verd mellom én og to milliarder kroner.

– Ekstremt heldige

Den ferske oppdrettssjefen var forberedt på mye, men ikke koronakrisen. Den smalt før han hadde tatt skikkelig plass i sjefsstolen.

– Sammenliknet med mange andre bransjer er vi ekstremt heldige. Vi driver i en syklisk bransje – med dårlige år, og gode år. Nå har mange opparbeidet god egenkapital, og er rustet til å klare seg.

– Bruker du av krigskassen nå?

– Nei. Selv om etterspørselen fra hotell- og restaurant brått stoppet opp og flere markeder har forsvunnet, er prisen på laks fremdeles over kostpris. Synker prisen under 40 kroner er vi på grensen. Blir den 30 kroner kiloet, taper vi penger. Der er vi ikke ennå, sier Vassbotten.

Svak kronekurs

Lakseselskapene som selger fisk i euro og dollar har dessuten fordel av en svak norsk krone.

Aksjeanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets mener også laksenæringen er godt rustet.

– Oppdretterne har brukt de store overskuddene til å kjøpe rett til å produsere mer og til nye smoltanlegg, og til selv ta store utbytter. Mange vil føre utbyttene tilbake til selskapene ved krise, sier Giskeødegård.

Han mener svak kronekurs ikke er godt nok på sikt.

– Kostnadene øker. Når all etterspørsel fra restauranter og hoteller faller bort, merkes det. Synker prisen til rundt 42 kroner kiloet, vil mange oppdrettere etter hvert få problemer, sier Giskeødegård.

– Vi må tåle å produsere uten superprofitt, sier Erlend Vassbotten. Foto: Tor Høvik More

– Gjør nytten

Selv i det gamle Sogn og Fjordane ligger Steinvika avsides til. Skal man finne frem, må man kjøre hovedveien fra Førde til Florø, svinge av i Eikefjorden, fortsette på smal og svingete vei gjennom skog og beiteland, og over til neste fjordarm.

Det er ikke en ufarlig ferd. Det regner i slike mengder at farten må senkes for unngå vannplaning på de små innsjøene i veibanen.

Erlend Vassbotten dukker opp med sin kraftige oransje Ford Ranger Pickup med store dekk, kraftig motor og trekkraft på alle fire hjul.

– Kanskje litt liten motor, men bilen gjør nytten. Det er ikke hver dag veiene her i distriktet blir brøytet når det snør, kommenterer han.

Fiskerbønder

Familien Vassbotten har i generasjoner vært bundet til Steinvika. Her var forfedrene fiskerbønder, bestefaren Inge Helge Vassbotten (78) snekker, bonde og oppdrettsgründer, før faren Alex Vassbotten (57) ble oppdretter på fulltid.

På 1980-tallet gjorde bestefaren de første eksperimentene med smoltproduksjon – utklekking av lakseyngel. Den gang delte staten ut gratiskonsesjoner. I 1986 fikk faren og bestefaren en av disse.

– Nyheten kom på lokalsendingen i radioen. «I denne konsesjonsrunden har konsesjonen gått til …» En rekke navn ble lest opp. Et av de siste var vårt navn. Det var jubel i stuen. Og starten på eventyret, forteller Vassbotten.

– Og ennå er ikke Steinvik slukt av oppdrettsgigantene Lerøy og Mowi, slik mange andre familieselskap?

– Jeg håper ikke det skjer. Men det handler jo veldig mye om hva neste generasjon vil, og om vi ønsker å drive videre. For både meg og mine to søsken er selskapet en familiegreie. Sjøen, fisken og stedet er en del av DNA-et vårt. Steinvika uten Steinvik Fiskefarm er utenkelig, sier Vassbotten.

Så ringte faren

På CV-en har han en bachelor i økonomi fra BI i Oslo. Deretter årsstudie i havbruksdrift og ledelse i Bodø. I 2013 ble han trainee i Lerøy Sjøtroll, og siden lokalitetsleder i Austevoll og produksjonsplanlegger på hovedkontoret i Bergen.

Så ringte faren.

– Jeg har alltid hatt i tankene å komme hjem og jobbe i selskapet. Nå var far så opptatt av bygging av rensefiskanlegg og smoltanlegg i Svelgen. Vi skal investere opp til 1,4 milliarder her. Han spurte om ikke tiden var inne for å komme hjem. Jeg var litt usikker. Da tilbød han meg sin egen jobb som toppsjef. Da sa jeg ja, sier Vassbotten.

En av mekanikerne i Steinvik Fiskefarm ble satt i karantene etter å ha kommet hjem fra skiferie i Østerrike. Etter to uker i hjemmekarantene, gjorde selskapet verkstedet han jobbet på til karanteneområde enda en uke. Foto: Tor Høvik More

– Far mener jeg er god nok

– Som kjent er det første generasjon som bygger opp, andre generasjon som vedlikeholder og tredje generasjon som river ned?

– Ja, det hører jeg til stadighet. Men far og bestefar bygget og drev selskapet sammen. Slik sett er jeg bare andre generasjon, svarer Vassbotten.

Men han kjenner på ansvaret.

– Antakelig er man aldri helt klar når slike mulighet dukker opp. Jeg må lære, ta til meg kunnskap og gjøre så godt jeg kan. Så snakker jeg med far og bestefar nesten hver dag. De deler kunnskap og erfaring. Når min far mener jeg er god nok for jobben. Det er en tillitserklæring.

– Hvordan vil du videreutvikle selskapet?

– Først skal jeg lære meg jobben. Det handler mer om å opprettholde driften enn å ekspandere. Dernest få fatt i de beste folkene. Det er ikke alltid de med høyest formell kompetanse som søker jobber i distriktet. Men sannelig er det masse flinke der ute som kan lære seg faget.

– Fiskerimyndighetene har gitt rødt lys til all lakseoppdrett på kysten fra Nordhordland til Stad. Lakselusen som hovedsaklig kommer i oppdrettsanleggene, tar liv av så mye villfisk at antall oppdrettsfisk må ned seks prosent. Hvordan forholder du deg til det?

– Nedtrekket gjelder i to år, og slik er det. Det er veldig synd, men det er noe vi retter oss etter. Lavere produksjon betyr mindre inntjening.

– Hvilke av næringens største utfordringer fokuserer du mest på – luseproblemet, høy dødelighet eller bekjempelse av sykdommer i merdene?

– Lusebekjempelse, og hvordan den kan skje mest mulig effektiv og skånsomt. Avlusing er en belastning på laksen, betyr dårligere kvalitet og er dårlig verdiskapning for oss. Ingenting er viktigere enn god fiskehelse.

Glad for regnværet

Nå regner det faktisk enda heftigere. Vassbotten kan ikke skjule at han egentlig gleder seg. Mye regn, gjerne kombinert med mye brevann, er bra for oppdretteren.

– Ferskvann i overflaten i fjorden gjør at lusen ikke trives. Den sprer seg ikke så lett, sier Vassbotten.

– Det eneste som nå er sikkert er at alt er usikkert. Ingenting vokser inn i himmelen. Heller ikke oppdrettsnæringen, sier Erlend Vassbotten. Foto: Tor Høvik More

Vi har beveget oss fra Seljeset og en kilometer inn i fjorden, til visningsanlegget i Steinvika. Her produseres det også laks. Forutsetningen for konsesjonen er at publikum skal få se hva som foregår. I mai var det planlagt åpen dag med 1000 gjester. Nå er det avlyst.

Vassbotten tror koronakrisen vil sett flere varige spor.

– Den kan gjøre noe med hvordan vi lever, hvilke valg vi tar og hvordan vi produserer. Etter så mange gode år, får vi nå se hva vi egentlig er laget av, sier Vassbotten.

Det mener han også gjelder oppdretterne.

– Vi må tåle å produsere uten superprofitt. Ingenting vokser inn i himmelen. Heller ikke oppdrettsnæringen, sier Vassbotten.