Piotr saksøkte Sund Laks: – Jeg har gitt opp håpet om erstatning

Piotr Gora tror at han aldri vil få erstatningen han vant i retten. – Jeg prøver bare å legge dette bak meg.

Marianne Borchgrevink-Brækhus og Torunn A. Aarøy

Publisert Published on 20.02.2020 13:30

Piotr Gora begynte å jobbe i fabrikken på Skageneset i Sund i 2013. Der var han assistent for produksjonslederen.

Han ble sagt opp i 2018 og var ikke med videre da Sund Laks etablerte et selskap uten de fagorganiserte.

Tirsdag fikk han vite at også dette selskapet er konkurs. Gora er ikke overrasket.

– Da jeg skjønte at selskapet var uenig i dommen, forsto jeg også at de kom til å begjære det nye selskapet konkurs. Dette hadde jeg ventet, sier han til BT.

Onsdag ettermiddag slo selskapet seg konkurs.

– Prøver å legge det bak meg

Sammen med 44 andre tidligere kolleger saksøkte han sin tidligere arbeidsgiver. De ble de tilkjent erstatninger i Bergen tingrett på til sammen 20 millioner.

Retten mente laksepakkeriet diskriminerte de fagorganiserte i det tidligere driftsselskapet Norse Productions. Blant dem var Gora. Sund Laks anket dommen.

Gora har ingen tro på at han eller de andre polske arbeiderne vil se noe til erstatningen fra sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg har mistet håpet og prøver bare å legge dette bak meg.

Har flyttet

Gora har nå flyttet til Sandnes, der han har begynt i ny jobb. Han ser ikke for seg å gå inn i en ny rettsrunde mot Sekkingstad, som sier de vil drive virksomheten videre etter konkursen.

– Det vil nok bare være bortkastet tid og penger for min del. Det er for tidlig å si noe om hva de andre vil foreta seg. Jeg har ikke hatt kontakt med dem etter at nyheten kom i går, men jeg prøver bare å glemme hele saken, sier Gora til BT.

Fikk tilbud om erstatning

Ifølge Sekkingstad AS ble de 45 arbeiderne tilbudt en erstatning på 45.000 kroner hver under en megling i januar i år.

LO-advokat Edvard Bakke avslo imidlertid tilbudet på vegne av de polske arbeiderne, og mente meglingstilbudet fra motparten var for dårlig.

Han reagerer sterkt på at Sund Laks har slått seg konkurs.

– Det er en forferdelig trist situasjon for de 45 arbeidstakerne som har blitt behandlet uriktig og er blitt tilkjent erstatning, sier Bakke.

I vår sto han fire uker i retten og førte saken for de 45 som saksøkte Sund Laks.

De risikerer nå at de sitter igjen med et krav i et konkursbo. Flere av dem har tatt kontakt med advokaten etter at en mulig konkurs ble kjent.

– De er frustrerte

– De er frustrerte og uforstående til at deres rettmessige krav kan vise seg å være lite verdt lite, sier Bakke.

Mange lurer også på hva som skjer og om kravet bare blir borte. LO vil forfølge saken.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å se om noen kan blir holdt ansvarlige. Vi vet det blir utfordrende, men vi vil også undersøke de selskapene som er rundt Sund Laks, sier Bakke.

Han mener Sekkingstad AS, som nå ønsker å ta over, har vært gode til ivareta egne interesser.

– De har beviselig ikke vært opptatt av arbeidstakerinteresser. Og de har etablert ulike selskapskonstruksjoner. Og nå konstaterer vi at Sekkingstad AS vil ta tilbake driften på egen kjøl, sier Bakke.