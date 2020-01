Avtroppende fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Frp varsler endring mot egen kvotemelding

Fremskrittspartiet varsler at kvotemeldingen som partiets egen fiskeriminister la fram i fjor, ikke går gjennom næringskomiteen uten endringer.

NTB

Publisert Published on 23.01.2020 07:37

– Det ligger vel i kortene at det vil komme justeringer. Så skal vi fortsatt ha samtaler med regjeringspartiene og søke å finne en løsning sammen i komiteen. Men vi vil ha inn renere Frp-politikk, sier Frps fiskeripolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt til Klassekampen.

Også fylkesleder i Nordland Frp, Dagfinn Henrik Olsen, varsler endringer i kvotemeldingen.

Strifeldt tror Frps fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik har full forståelse for ønsket om å trekke meldingen mer i retning Frp enn den ble i regjering.

Saken han særlig forventer at Frp får gjennomslag for, er å skrote forslaget om en kvotebeholdning. I meldingen foreslås det å opprette en ordning for utleie av kvoter fra en kvotebeholdning.

Fiskeripolitisk talsperson Tom-Christer Nilsen i Høyre sier til Klassekampen at han registrerer utspillene til Frp-toppene.

– På dette området, som på alle andre, må vi i dialog partiene imellom på Stortinget. Det er en ny parlamentarisk situasjon, sier han.

– Men utgangspunktet mitt er at meldingen som er lagt fram, er den som gjelder, sier Nilsen.