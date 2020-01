Rimfrosts nye krillfartøy. Foto: Rimfrost

Odfjell og Haslebakk satser på krill

Kjemikaliereder Johan Odvar Odfjell og brønnbåtreder Roger Halsebakk kjøper seg inn i krillselskapet Rimfrost.

Publisert Published on 22.01.2020 09:53

Sammen med seriegründeren Jakob Hatteland har Johan Odvar Odfjell og Roger Halsebakk nå tilsammen ti prosent av aksjene i selskapet. Over tid kan de øke andelen til 25 prosent, heter det i en melding fra selskapet.

Johan Odvar Odfjell flyttet i 2018 tilbake til Bergen, etter å ha bodd i San Fransisco i to år. Han varslet da at han ville bruke erfaringene fra Silicon Valley til å investere i nordiske oppstartsselskaper.

Rimfrost har i dag to konsesjoner for krillfiske i Antarktis, og inngikk i fjor kontrakt for bygging av et krillfartøy til over en milliard kroner.

Les også: Stig Remøy bygger krillfartøy til én milliard

Selskapet har også vært i konflikt med Kjell Inge Røkkes krillselskap Aker BioMarine om eierskap til teknologipatenter.

Les også: Slik bygget han opp verdens største brønnbåtrederi

Hovedeier i Rimfrost, Stig Remøy, er fornøyd med eierutvidelsen.

– Vi er svært tilfredse med å kunne ønske så solide og suksessrike næringslivsfolk velkommen som medeiere i Rimfrost. Dette viser hvordan noen av Norges mest erfarne investorer vurderer potensialet i vår bærekraftige og nyskapende teknologi, sier Remøy i pressemeldingen.

Hatteland mener Rimfrost treffer på trender som vil være sentrale for fremtidens bærekraftige næringsliv.

– Dette handler blant annet om høste sunne råvarer fra havet, der man tar i bruk ny teknologi som sikrer klimavennlig fangst, og at råvarene utnyttes optimalt uten at kvaliteten forringes i prosessen. Etter vår oppfatning har Rimfrost planer og løsninger som innfrir på alle disse punktene, sier Stig Hatteland, som representerer Hatteland i styret.