Anne-Kristine Øen er bekymret for konsekvensene for næringslivet. Foto: Ørjan Deisz

Hun styrer bedriften fra kjøkkenet: – Det minste vi kan gjøre

Administrerende direktør i Salmon Group, Anne-Kristine Øen, styrer bedriften hjemmefra.

Publisert Published on 13.03.2020 10:46

– Det er ingenting vanskelig med det. Bare litt kjedelig, sier Anne-Kristin Øen.

Hun er administrerende direktør i Salmon Group, et nettverk for små og mellomstore oppdrettere i Norge. Siden onsdag har hun styrt bedriften hjemmefra.

– Vi bestemte oss raskt for å jobbe hjemmefra. Det har vi anledning til og vi vil vise at vi tar vår del av ansvaret for å begrense smitte, sier Øen.

Ber folk ta hjemmekontor

Torsdag la statsminister Erna Solberg frem en rekke drastiske koronatiltak. Et av disse tiltakene var at folk i en toukersperiode blir bedt om å jobbe hjemmefra hvis det er mulig, og å droppe alle reiser som ikke er helt nødvendige.

Vanligvis består arbeidsdagen til Øen av mye møteaktivitet med både diverse leverandører, aksjonærer, samarbeidspartnere og politikere. Nå begrenser det seg til Skype og arbeidsoppgaver som kan gjennomføres ved hjelp av telefon og PC.

– Det er jo litt kjekkere å sitte sammen med kolleger. Men i en så alvorlig situasjon som dette er det klart vi velger å jobbe hjemmefra, sier Øen.

Må legge nye planer

I en fersk undersøkelse fra Bergen Næringsråd, som ble sendt ut onsdag ettermiddag og er besvart av over 300, oppgir 65 prosent av bedriftene at de har innført hjemmekontor for de ansatte.

86 prosent av bedriftene oppgir at de har begrenset eller innstilt møtevirksomhet, 75 prosent har innført reiserestriksjoner og 40 prosent har karanteneordninger for noen av sine ansatte.

For Salmon Group, som har en administrasjon med fem personer i Bergen, betyr det også at selskapet må legge nye planer for våren.

– Vi skulle egentlig lansert en fiskevelferdsrapport i Oslo i april, men nå har vi sett oss nødt til å utsette det arrangementet. Vi blir nødt til å tenke litt nytt fremover, sier Øen.

Falt over 80 prosent

Eksporten av norsk laks ble tidlig rammet av koronaviruset.

Tidligere denne uken fortalte sjømatanalytiker Paul Aandahl at salget av laks til Kina var ned 83 prosent i februar, sammenliknet med samme periode i fjor.

Det eksporteres også mindre laks til det italienske markedet, som var ned 34 prosent forrige uke, ifølge tall fra Norges sjømatråd.

Laks som vanligvis ville ha gått til Kina har blitt eksportert til andre markeder. Salg av fersk hel laks har hatt en vekst på 22 prosent til USA og 73 prosent til Taiwan i februar.

– Laksen er robust mot sjokk i enkeltmarkeder fordi den har så høy etterspørsel og selges til 116 ulike land. Så langt har det ikke vært noe problem å finne alternative kjøpere av norsk laks som ellers ville gått til Asia, sier Aandahl.

Permitteringer og oppsigelser

Øen er bekymret for konsekvensene koronaviruset og nedstengningen av landet kan få for næringslivet.

I undersøkelsen fra næringsrådet oppgir hele 75 prosent at koronaviruset kan føre til permitteringer og oppsigelser dersom det blir langvarig.

– Hele næringslivet kommer til å bli kraftig rammet. Det tror jeg vi må være forberedt på. Innledningsvis har det vært spesielt bekymringsfullt for turistnæringen. Når det gjelder eksport av fisk, er det grunn til å tro at den vil ta seg raskt opp igjen så snart situasjonen har roet seg, sier hun.