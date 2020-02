Havbruksanlegg i Sjona, på Helgelandskysten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Grieg Seafood økte resultat og slaktevolum

Grieg Seafood økte driftsinntektene med seks millioner kroner i fjorårets siste kvartal, samtidig som slaktevolumene økte med syv prosent.

Publisert Published on 13.02.2020 07:01

Det kommer frem av selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem torsdag tidlig.

Driftsinntektene før skatt (EBIT) økte fra 351 millioner til 357 millioner kroner i fjorårets fjerde kvartal, samtidig som driftsinntekter per kilo falt fra 14,8 kroner til 14,1 kroner.

Slaktevolumene for den Bergensbaserte laksekjempen økte med syv prosent til 23.300, som var høyere enn ventet, ifølge selskapets egne guidinger.

– Begivenhetsrikt år

Konsernsjef i Grieg, Andreas Kvame, er fornøyd med året lakseoppdretteren nå legger bak seg.

– 2019 var et begivenhetsrikt år for Grieg Seafood, markert av gode markedskondisjoner og videre utvikling tvers over alle våre operasjoner. Denne trenden fortsatte i fjerde kvartal med svært sterke resultater i Rogaland og Finnmark.

Konsernsjefen legger til at langsiktige initiativer for å takle biologiske utfordringer i Britiske Columbia og Shetland fortsetter å se lovende ut, med høyere overlevelsesrater.

– For 2020 har vi en ambisjon om å nå 100.000 slaktetonn med kostnader på eller under industrisnittet – det ser ut til at disse målene er innenfor rekkevidde.

Tidligere har driften i Rogaland og Finnmark slått forventningene, mens kostnader i Britiske Columbia og Shetland vært større enn ventet som følge av en utfordrende biologisk situasjon, ifølge Bergensselskapet.

Grieg kjøpte Grieg

Grieg Seafood har tidligere lagt frem en ambisiøs vekstplan frem mot 2025, noe selskapet gjentar i dagens kvartalsrapport, og sikter mot 150.000 slaktetonn om fem år.

– For å skalere våre globale operasjoner vil vi fortsette å vokse organisk, i tillegg til å utføre oppkjøp. Vi vil også posisjonere Grieg fra en ren råvarespiller til en innovasjonspartner i bransjen, sier Kvame.

I forrige uke kom det frem at laksekjempen kjøper 99 prosent av Canada-baserte Grieg Newfoundland, med en opsjon på ytterligere én prosent av selskapet.

Kjøpet innebar eksklusive rettigheter for oppdrettsnæring i Placentia Bay i Canada, et område med størrelse på Færøyene. Avtalen inneholder lisenser på elleve lokaliteter. Av disse lokalitetene er tre godkjent, tre ventes å bli godkjent i løpet av året, og resten er i søknadsfasen.

Prosjektet har et langsiktig produksjonspotensiale på mellom 30.000 og 45.000 tonn atlantisk laks i året.