Konsernsjef i Lerøy Seafood, Henning Beltestad. Bildet er ved en tidligere anledning. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Milliardutbytte for Lerøy

Lerøy leverte lavere resultat i fjorårets fjerde kvartal, men forventer bedring i 2020.

Publisert Published on 25.02.2020 09:26

Lerøy Seafood omsatte for 5,24 milliarder kroner i fjorårets fjerde kvartal, en liten nedgang fra 5,34 milliarder i samme periode året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport tirsdag morgen.

Samtidig melder laksekjempen om et driftsresultat på 769 millioner kroner, ned fra 948 millioner i fjerde kvartal 2018.

Videre foreslår styret et utbytte på 1,37 milliarder kroner, eller 2,30 kroner per aksje, i 2020.

Venter bedring i første kvartal 2020

Dermed kan Lerøy annonsere at de omsatte for 20,4 milliarder i hele 2019, mot 19,8 milliarder året før. Nå venter de en bedring i resultatene etter et ruglete fjerde kvartal.

– Fjerde kvartal har vært preget av ekstremt volatile priser for atlantisk laks, men underliggende utvikling i kvartalet, og resultatet, har i stor grad vært som forventet, sier konsernsjef Henning Beltestad i en børsmelding.

– For 2019 som helhet har vi hatt noen uforutsette hendelser i havbruk, som har påvirket høstet volum og derigjennom kostnadsnivået negativt. I hvitfisk har landindustrien vært utfordrende, mens vi har hatt en god utvikling i nedstrømsaktivitetene. Ved inngangen til 2020 mener vi Lerøy er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene som kommer, sier han.

Styret i selskapet skriver at de forventer et resultat for første kvartal som blir «vesentlig høyere» enn i første kvartal 2019.

Ikke fornøyd med havbruk

«Styret er ikke fornøyd med prestasjonene innenfor havbruk i 2019», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

De har dermed iverksatt en rekke tiltak for å bedre resultatene i årene fremover. Dette inkluderer investeringer for å øke produksjonen av større smolt.

Til tross for en volatil utvikling i lakseprisene, opplever Lerøy-konsernet at den underliggende etterspørselen etter laks er god.

I tillegg forventer ledelsen et slaktevolum på mellom 183 og 188 tusen tonn laks og ørret i 2020, og mellom 200 og 210 tusen tonn i 2021.